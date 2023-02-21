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馬英九批綠執政龍膽石斑賣不出去 石斑大王戴昆財：沒說錯啊

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
前總統馬英九批綠營執政民進黨執政後，龍膽石斑都賣不出去，綠營群起反擊是造謠，當天出席的戴昆財說，馬英九說的沒錯啊，那個時代賣不出去，是指整體龍膽石斑產業，他未受影響。圖／本報資料照
前總統馬英九批綠營執政民進黨執政後，龍膽石斑都賣不出去，綠營群起反擊是造謠，當天出席的戴昆財說，馬英九說的沒錯啊，那個時代賣不出去，是指整體龍膽石斑產業，他未受影響。圖／本報資料照

前總統馬英九19日到嘉義出席民間友人聯誼會，批綠營執政民進黨執政後，龍膽石斑都賣不出去，綠營群起反擊是造謠，當天出席的「石斑養殖大王」戴昆財說，他沒說「民進黨執政後養的龍膽石斑就賣不出去」，因在7年前有感於環境改變，已轉型改養新品種，但馬英九說的沒錯啊，那個時代賣不出去，是指整體龍膽石斑產業。

馬英九參選首任總統時曾Long stay屏東縣枋寮鄉龍佃公司創辦人戴昆財家中，戴是馬英九的民間友人，當天在餐會上提供新研發的冷凍加工藍瓜石斑。

戴昆財說，馬英九當天指綠營執政民進黨執政後，龍膽石斑都賣不出，他稍後上台表示，馬政府任內石斑魚每斤賣200至300元，現在卻只賣100元，漁民多在虧，原因就是沒有銷，他不想扯入政治議題，就只是把馬英九和小英政府的石斑銷售成績攤開來做比較，大家自有評斷，這是經濟問題，結果演變政治問題的口水戰，非漁民之福。

戴昆財承認自己是馬的民間好友，為何挺馬？他說，台灣早年有「石斑王國」美譽，面臨雜魚飼料上漲、單打獨鬥，致拉高出口港澳成本和缺海水淨化場等問題，他代表漁民向馬英九團隊提出建言後，從2010年列入ECFA早收清單、開辦活魚運搬船、開放下雜魚進口等相繼施行，解決台灣石斑產業面臨的瓶頸，怎能不支持馬。他於7年前有感於兩岸關係緊繃，環境改變，改養新品種的藍瓜和黃瓜石斑，並導入冷鏈加工設備，成功外銷日本和新加坡，自己找到新出口。

他說，去年6月大陸暫停台灣石斑魚輸陸，占大宗的龍虎斑因是雜交魚，日本禁止輸入，國內量大價跌，少量養殖的龍膽石斑反因量少價揚，農委會祭出3箭因應，用心值得肯定，但漁民實質受惠有限，因政府補助的價差都給了冷鏈加工廠，教育部的「班班吃石斑」有行銷的附加效益，但終究不是長久之計。

他說，產業要長久，不能只靠政府的輔導與補助，龍虎斑這幾年來育成率跌至4成多，養殖成本上漲，養殖時間也拉長3個月，不再風光，包括去年底被禁輸陸的午魚養殖漁民也叫苦，根本之道還是輔導轉型，因應市場趨勢，改養占進大宗的鮭魚、紅干等魚種，不能都靠政府，應回歸市場的供需面。

馬英九 漁民 龍膽石斑

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