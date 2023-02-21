高雄內門宋江陣來了 228連假第一天登場

高雄內門宋江陣2月25日至3月8日在南海紫竹寺登場，「全國創意宋江陣頭大賽」停辦3年後恢復競技，總獎金200萬元，另有300桌的「宋江大宴」開放訂桌即秒殺，今年由南海紫竹寺的總鋪師主委湯富隆領軍，澎湃菜色展現料多實在的辦桌魅力。

高市觀光局今天下午在市府舉辦活動記者會，內門國小學童以傳統宋江陣招式展演拉開序幕，創意大賽的常勝軍臺南大學則帶來創意陣頭展演，太極與龍陣合而為一，展演風格柔中帶剛。高市府祕書長郭添貴、觀光局長高閔琳與南海紫竹寺主委湯富隆宣布，睽違3年的創意宋江陣頭大賽復辦，受觀眾喜愛的「宋江大宴」也安排上菜秀。

郭添貴以開箱方式介紹火鶴花、花生糖、香腸等內門農特產品，他指出，少子化時代下，看見內門國小有這麼多學生可以有模有樣地展演宋江陣，真的很感動，今年宋江陣至少有三大特色，第一、創意宋江陣大賽恢復舉辦。第二、遶境前的陣頭拜觀音是難得的文化習俗。第三、許多人參加媽祖遶境，「內門迎佛祖」背後代表的觀音佛祖遶境也別具意義。

觀光局指出，創意宋江賽將在2月25日、26日初賽，3月4日決賽，前三名獎金分別為80萬、60萬及40萬，總獎金200萬元；「羅漢門迎佛祖遶境」已被文化部指定為國家重要民俗，也是內門重要的無形文化資產傳承，南海竹寺預計從3月5日至8日舉辦遶境。