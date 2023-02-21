無人自駕巴士載客試運行 墾丁國家森林遊樂區明上路

屏東縣政府針對縣內多條景點接駁路線做自駕巴士行駛可行性評估，擇定明天起在山坡地特性的墾丁國家森林遊樂區內首度載客試運行，跨出新型態智慧交通運輸工具、完善縣內環保觀光接駁屏第一步。

縣長周春米今天下午到墾森視導行前準備狀況，她說，墾丁國家森林遊樂區是熱門觀光景點，擁有豐富的自然景觀和生態，適合發展低碳運輸，未來屏南快速公路完成後，透過便捷交通路網，輔以高科技的電動化自動駕駛公車轉乘接駁運輸，使用於鄉鎮間短程運輸、觀光景點接駁，除落實節能減碳，也可兼顧經濟成長與生態永續，未來甚至可進入偏鄉社區運行，以因應高齡化時代的來臨。

縣府交通旅遊處長黃國維說， 這次試運行之自動駕駛巴士安全性高，續航里程可達60公里，透過車身所搭載的光達、雷達及車用影像攝影機等設備及AI辨識技術，進行物件偵測、追蹤與閃避，此外結合高精度定位系統，可讓車輛定位更精確。

他說，這次是全台第一次使用無人自駕巴士於具山坡地特性的國家森林遊樂園區內作接駁運行，技術難度更高，活動前皆經過ARTC及車輛製造商多次反覆測試及驗證，確認行駛安全無虞，才提供試乘服務，每班次皆有隨車安全人員跟車。