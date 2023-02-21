小琉球浮潛業者涉聯合漲價挨罰 業者不服的理由是這個

屏東小琉球因疫情衝擊，110年5月至8月一度停止開放浮潛，8月24日重新開放，21家浮潛業者開會協商後，共同將浮潛收費標準從每人300元或350元調漲至400元，公平會重罰21家共235萬元；浮潛業者得知被罰消息多有不滿，指那是因應中央疫情指引、依成本訂出的「非常時期」價格，疫情趨緩後已回復自由市場機制，裁罰未考慮情和理，被罰的很嘔。

「公平會的裁罰，只針對浮潛業者聯合漲價行為，卻未衡量當時的特殊狀況，未兼顧情和理！」小琉球觀組光發展協會理事長許博翰說，浮潛因疫情嚴峻暫停開放3個月，根據中央防疫指引，重新開放後原本1名教練帶10人要減至5人，且每次都需換咬嘴，並有嚴格的消毒、淋浴規定，如此一來，成本勢必增加，因以之前10人團的價格收費，勢必做不下去。

他說，當時為配合中央防疫指引，也不希望浮潛業者各行其事、漫天漲價，沒有一套依循的標準，協會開放前主動邀21家浮潛業者開會，除了防疫規定， 也達成300元或350元漲至400元的共識，建立LINE群組的目的是相互監管，給外界正面的防疫形象，半年後因疫情趨緩，漸漸回復自由市場機制，業者競相以優惠價吸客，沒有聯合壟斷行為，且21家現已倒了3家，目前只有訴諸輿論並請立委協助。

小琉球吳姓浮潛業者無奈說，當初是因應中央疫情指引、依成本訂出的「非常時期」價格，每團客人減半，還有新增增的防疫開支， 不漲根本做不下去，但疫情趨緩後，就回復自由市場機制，業者都是混口飯店的小本生意，面對公平會每家約10萬的罰款，被罰的很嘔，走法律途途勞民傷財，只有認了。