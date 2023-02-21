快訊

明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度

「日本66％高端外籍人才來自大陸」上熱搜 陸網：該反思了

花500元中大樂透3.31億！台彩總經理曝：得主是20多歲高帥陽光男

推廣機車駕訓班 高雄辦萬元禮券抽獎活動

中央社／ 高雄21日電

根據統計，考機車駕照前上過駕訓班可降低交通事故。高雄區監理所為推廣機車駕訓班，推出抽萬元禮券活動。10月底前報考高雄、屏東、台東及澎湖的機車駕訓班皆可參加。

高雄區監理所長李瑞銘表示，經過研究，考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險減少56％、肇事風險減少35％，有助民眾提升交通安全。去年特獎是iPhone14 Pro，活動廣受好評，今年擴大辦理。監理所接受中央社記者訪問表示，今年納入原高雄市範圍，受惠更多民眾。

高雄區監理所今發布新聞稿指出，自去年12月1日起，只要參加高、屏、澎、東機車駕訓班訓練合格者，就可獲得交通部新台幣1300元訓練補助費，共6400個名額。

鈞慶公司董事長劉泰安表示，上過機車駕訓班的騎士，明顯有效降低車禍傷亡比例。機車駕訓班相當有意義，為支持此政策，光陽機車加碼贈價值新台幣1000元禮卡，活動期間內報名駕訓班並取得駕照者，在高、屏地區KYMCO門市購車民眾就可以獲得。

駕訓班 駕照 台幣

延伸閱讀

高雄女子偷鄰居大理石 辯憂砸到浪貓仍判拘30天

國一高雄路段4大車連環撞 車流回堵近4公里幸無傷亡

高雄農特產前進波灣食品展 蜜棗行銷到杜拜

高雄53歲騎士闖輕軌軌道 遭撞壓傷左腳送醫

相關新聞

憂交通月票讓資源集中北部 陳其邁籲南部要有其他配套

中央「促進公共運輸使用方案」23日拍板定案，北北基桃、中彰投、南高屏三地生活圈推動交通月票。高雄市長陳其邁表示，南北公共...

全民普發6千取得法源 陳其邁：預算要加快審查

立法院今天三讀通過「疫後特別條例」，後續行政院要把特別預算案送請立法院審議，通過後才能執行全民6千元普發作業。高雄市長陳...

偏鄉醫療量能再擴充 屏東「社區行動復能車」上路

鄉村人口快速老化，長照需求日益增加，屏東縣府今獲企業、公會捐贈3輛行動復能車，補充偏鄉照護資源，讓高齡者就近獲得協助；屏...

女師站路口導護遭撞終身失能 高市議員要求教育局要有肩膀解決問題

高雄市一名女老師在路口導護被撞終身失能，影響許多老師意願，左營國中校長蔡智文為填補人力親自上陣。議員指出，老師工作繁忙，...

解偏鄉長者復健照護窘境 屏縣啟動行動生活復能車

屏東縣人口邁向高齡化，縣府有鑑於幅員廣闊，偏遠鄉鎮民眾生活復能照護服務利用的可近性不足，以導入行動生活復能車為解方，中洲...

「孤島」活動中心無人理 議員建議高市府組網紅顧問團

鳳山區文德國小學童放學拉線過馬路畫面曝光後，市府交通局及工務局立即研擬改善方法。議員李雅靜指出，從最近發生的「肉體人行道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦