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金門縣定古蹟「吳心泉宅」 後人攜發跡牌匾回鄉

中央社／ 金門縣21日電

金門縣政府獲贈的首座縣定古蹟「吳心泉宅」，後人吳友鏗今天攜帶先祖在南洋發跡的「金泉發」商號牌匾，回到吳心泉宅；他說，滿意古厝修復，對於如何活化利用，尊重文化局

坐落金沙鎮大地村的吳心泉宅，建於1929年。創宅屋主吳心泉兄弟過去在馬來西亞麻六甲，分別被稱為「山王」和「海王」。吳心泉經商成功，委由留守家鄉的兄長吳守瓢在大地村興建宅邸，稱「吳心泉宅」。

依照文化局資料，吳心泉宅建築整體格局為二落帶右護龍，護龍採疊樓方式興建，疊樓採用金門地區少見的五腳基洋樓形式，2012年公告為縣定古蹟。吳心泉的曾孫吳友鏗於2016年捐贈吳心泉宅給金門縣政府，開古厝捐贈縣府先例；縣府於2019年展開修復，2020年6月完工。

吳友鏗接受中央社記者專訪表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，古宅修復後，他一直無法返鄉了解修復狀況；趁著疫情鬆綁，父親吳梓新要他回金門看看，於是帶著妻子近日返金；今天並攜帶曾祖在馬來西亞發跡的「金泉發」商號復刻牌匾來到吳心泉宅，放在供桌前，告慰先祖。他說，未來牌匾要如何處理，尊重文化局安排。

對於老宅修復狀況，吳友鏗說，當初修復時就要求「修舊如舊」，如果修得像新房子一樣，就失去古蹟的意義，整體結果尚稱滿意，只是還有一些如漏水的小瑕疵，補強即可。

不過，吳友鏗建議，在大廳牆面可以製作吳心泉宅簡史，讓民眾了解吳心泉的故事。吳心泉宅在完工後一度做為駐縣藝術家創作基地，吳友鏗說，未來如何進一步活化使用，由文化局決定。

金門縣文化局長呂坤和今天陪同參觀吳心泉宅後表示，吳心泉宅是在他第一任文化局長任內規劃設計發包，直言修復成果未能達到他的要求，例如古宅外牆石磚和屋脊顏色深淺不一，一邊看起來是古蹟，另一邊看起來卻像是新近完工；把古蹟修得像新屋，實不可取。

在重返吳心泉宅前，吳友鏗還走訪了年初才修復落成的張文帝洋樓，讚嘆洋樓修復之美。但他表示，由於張文帝洋樓和吳心泉宅，一是水泥建築、一是以木構為主，兩者不可相提並論；能做到「修舊如舊」，就相當不簡單。

文化局 馬來西亞

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