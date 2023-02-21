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全民普發6千取得法源 陳其邁：預算要加快審查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說，疫後特別條例已經拖了一個月時間，希望特別預算能夠加快審查。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁說，疫後特別條例已經拖了一個月時間，希望特別預算能夠加快審查。記者徐白櫻／攝影

立法院今天三讀通過「疫後特別條例」，後續行政院要把特別預算案送請立法院審議，通過後才能執行全民6千元普發作業。高雄市長陳其邁說，這個條例已經拖了一個月時間，現在法律已經通過，希望特別預算加快審查，小差異要盡速進行朝野協商。

高雄市長陳其邁今天開市政會議，媒體聯訪時被問及全民普發6千元，最快4月才下來的看法，以及是否會有相關方案搶攻此波商機。陳其邁說，他是呼籲立法院要加速預算審查，因為這個條例已經拖拖拖，拖一個月時間，既然條例已經通過，希望特別預算加快審查，才能夠減輕負擔，大家應該要把怎樣減輕負擔放前面，有些小差異，大家要盡速進行朝野協商。

此外，高雄從2月至4月有密集演唱會，也有郵輪來高雄，高市府重視邊境開放後的後疫情觀光，一方面希望能夠拓大內需，加速執行商圈夜市商家振興，二方面希望透過觀光、演唱會的挹注效果，振興一般服務業及商家。

陳其邁 立法院

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