屏東啟動行動生活復能車 就近服務偏鄉民眾

屏東人口邁向高齡化，縣府推展行動生活復能政策，盼提供偏鄉民眾可近性復能服務，由企業捐贈3輛行動生活復能車，今天舉行啟動典禮，即日起分階段巡迴鄉鎮服務。

企業捐贈的行動生活復能車今天在鹽埔進海宮舉行啟動典禮，由屏東縣長周春米接受捐贈。周春米致詞指出，希望能提供民眾可近性復能服務，感謝中洲建設股份有限公司董事長黃啟倫及屏東縣不動產開發商業同業公會理事長王明山，各捐贈新台幣300萬元，才有3輛復能車以提供社區長輩使用。

周春米說，屏東縣人口快速老化導致有復能照護需求民眾日益增加，加上許多鄉鎮位屬偏遠地區，民眾就醫不便，生活復能照護服務利用的質與量普遍不足。未來有車也要有專業團隊來支持，感謝醫師、護理師、物理治療師的投入，讓大家基本生活機能復原。

縣府提及，衛生局評估各鄉鎮的照護資源、人口老化情形及生活復能需求，服務初期階段會先在屏中地區的新園鄉、新埤鄉及萬巒鄉3個鄉鎮試辦，之後預定擴大至其他資源不足鄉鎮。

縣府表示，個案由當地衛生所護理人員、醫師評估確認後，由現場物理治療人員執行服務，時間為每週一至週五，上、下午各一場，將有2名物理治療師搭配衛生所醫護人員，預計每場次服務20至30名民眾。

另外，為讓服務更貼心，行動生活復能車將直接駛入社區，車上搭載有助於舒緩疼痛與促進血液循環相關儀器設備，民眾先經醫師評估確認後，再由物理治療專業人員透過儀器或徒手幫助民眾放鬆及訓練肌肉、指導正確的工作姿勢，並教導民眾及家屬在家可以做的運動及相關復能知識，進而提升日常生活功能。