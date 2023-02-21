憂交通月票讓資源集中北部 陳其邁籲南部要有其他配套

中央「促進公共運輸使用方案」23日拍板定案，北北基桃、中彰投、南高屏三地生活圈推動交通月票。高雄市長陳其邁表示，南北公共運輸差異大，中央要考量南北交通系統規模及完整性差異，若只推公共運輸月票，龐大資源可能只落在北部，應針對南部提出相關配套與補助，如讓南部縣市朝公車電動化、公車路網捷運化及城鄉公車票價一致化方向發展，落實南北交通平權。

高市府表示，高雄市人口數比台北市多12萬人，面積是台北市的10倍大，如僅推動公共運輸月票，可能會把龐大補助資源補助北部，減輕北部居民通勤負擔，卻無法落實照顧南部民眾的大眾運輸需求。

市長陳其邁進一步說，以公車數量來說，台北市加新北市共5500至6000輛， 高雄900輛、台南400輛，南部公車路網不足，希望朝向公車電動化、公車路線捷運化及城鄉一致化目標來進行，否則只有票證補貼，會讓資源落在北部地區。

公車電動化部分，交通部應依高雄市公車車齡條件，優先全數核定高雄市汰換申請。路線捷運化部分，新闢小港林園線、岡山路竹延伸線、黃線、紫線、輕軌環線的捷運先導公車，以及加強仁武、橋頭、和發、楠梓等新興產業園區的聯外公共運輸服務。

城鄉一致化部分，高市府認為，高雄幅員廣闊，原公路客運移撥路線多服務偏鄉民眾外出的基本通行，應調整票價結構，讓偏鄉市民的交通負擔與市區一致，消彌城鄉差距落差。

此外，陳其邁認為，南部客運業從業人員的薪資待遇普遍較中北部低，也將同步爭取薪資補助，以提升公共運輸服務量能並留住優秀人才。

高市府呼籲，除現有月票方案外，一定要針對南部公共運輸發展提出其他相關配套政策與補助策略，納入「促進公共運輸使用方案」。