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偏鄉醫療量能再擴充 屏東「社區行動復能車」上路

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
偏鄉醫療量能再擴充，屏東「社區行動復能車」上路。記者張已亷／攝影
偏鄉醫療量能再擴充，屏東「社區行動復能車」上路。記者張已亷／攝影

鄉村人口快速老化，長照需求日益增加，屏東縣府今獲企業、公會捐贈3輛行動復能車，補充偏鄉照護資源，讓高齡者就近獲得協助；屏東縣長周春米表示，初步從縣內老年人口最多的新園、新埤、萬巒等3個鄉試辦，日後視各地需求擴大服務，讓長輩生活品質更好、更如常。

依據屏東縣民政處1月人口統計顯示，縣內65歲以上高齡者占總人口數近兩成，再加上屏東地理幅員遼闊，偏鄉尤其缺乏醫療資源，今上午10點半縣府在新園鄉鹽埔進海宮舉辦社區行動復健車啟用典禮，由中洲建設及屏東縣不動產公會捐贈3輛行動復能車，及相關設備，將資源導入社區，減緩長者失能、延長平均餘命，提升服務量能，落實企業社會責任。

縣長周春米說，行動車深入社區針對個別長輩需求，量身定做復健內容，初期選定新園、新埤及萬巒3個鄉先行，從老年人口最多的地區試辦1個月後，再依各地需求擴大服務，提升長者生活品質。

「車子像是變形金剛」，屏東縣衛生局長張秀君指出，車輛搭載檢測儀器，有醫事專業團體隨行，提供多元協助，由物理治療師生操作循環機、熱療、筋膜槍等非侵入性治療設備，帶領長者拉伸運動，教導居家運動及相關復能知識，提升長輩日常自理功能，同時醫師、護理師進行簡易診療，建立個案追蹤機制並協助轉介，早期發現疾病，提供治療。

在地居民69歲黃姓阿嬤說，平時在家有自行熱敷、按摩，但行動車能提供更多不同的設備，且社區距離醫院確實太遠，7、80歲老人騎車看病非常危險，期待日後行動車進入社區就近提供協助。

屏東縣「社區行動復能車」隨行的物理治療專業人員，徒手幫助長者放鬆肌肉，教導民眾居家運動及相關復能知識，提升長輩日常自理功能。記者張已亷／攝影
屏東縣「社區行動復能車」隨行的物理治療專業人員，徒手幫助長者放鬆肌肉，教導民眾居家運動及相關復能知識，提升長輩日常自理功能。記者張已亷／攝影
屏東縣府今獲中洲建設及屏東縣不動產公會捐蹭3輛行動生活復能車，補充偏鄉醫療照護資源，落實企業社會責任。記者張已亷／攝影
屏東縣府今獲中洲建設及屏東縣不動產公會捐蹭3輛行動生活復能車，補充偏鄉醫療照護資源，落實企業社會責任。記者張已亷／攝影
屏東縣「社區行動復能車」搭載醫療檢測儀器，有醫事專業團體隨行，提供多元醫事協助。記者張已亷／攝影
屏東縣「社區行動復能車」搭載醫療檢測儀器，有醫事專業團體隨行，提供多元醫事協助。記者張已亷／攝影
屏東縣「社區行動復能車」隨行的物理治療專業人員，教導民眾居家運動及相關復能知識，提升長輩日常自理功能。記者張已亷／攝影
屏東縣「社區行動復能車」隨行的物理治療專業人員，教導民眾居家運動及相關復能知識，提升長輩日常自理功能。記者張已亷／攝影
屏東縣府今獲中洲建設及屏東縣不動產公會捐蹭3輛行動復能車，補充偏鄉醫療照護資源，落實企業社會責任。記者張已亷／攝影
屏東縣府今獲中洲建設及屏東縣不動產公會捐蹭3輛行動復能車，補充偏鄉醫療照護資源，落實企業社會責任。記者張已亷／攝影
屏東縣「社區行動復能車」搭載醫療檢測儀器，有醫事專業團體隨行，提供多元醫事協助。記者張已廉／攝影
屏東縣「社區行動復能車」搭載醫療檢測儀器，有醫事專業團體隨行，提供多元醫事協助。記者張已廉／攝影

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