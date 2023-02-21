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女師站路口導護遭撞終身失能 高市議員要求教育局要有肩膀解決問題

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳翔國中發生女老師路口導護被撞後，不少老師怕怕的，高雄市左營國中校長蔡智文親自上路口導護。記者徐白櫻／翻攝
鳳翔國中發生女老師路口導護被撞後，不少老師怕怕的，高雄市左營國中校長蔡智文親自上路口導護。記者徐白櫻／翻攝

高雄市一名女老師在路口導護被撞終身失能，影響許多老師意願，左營國中校長蔡智文為填補人力親自上陣。議員指出，老師工作繁忙，但若不站會引來志工媽媽懷疑「只顧老師安全，沒人理會志工安全」，盼教育局要有肩膀解決問題。教育局表示，教育部有函文解釋，要求各校提出導護計畫，教育局也會給予補助，會聽取各方意見。

高雄市鳳翔國中梁姓女教師前年底因執行導護遭車撞成重傷，終身需要專人照護，家屬質疑交通導護的法源依據，此事也導致許多老師害怕，有人因此不想協助交通導護。

高市議會今審「教育發展基金」，議員邱于軒指出，有些學校變成老師不站路口，校長要去站，老師工作繁忙，站在協助角度沒問題，但若變成教學行為則是教師主責，會不會負擔太大，要多方聽取老師、校方及志工聲音。

議員陳麗娜說，有教師工會要求將來所有老師不用負責導護，若這樣會只剩導護志工能做，老師生命安全被重視，志工媽媽似乎沒有被重視，保護老師，沒理會志工媽媽安全，這也很矛盾。

議員黃捷認為，教師與志工反應兩極化，教育局要協調，讓所有立場的人能接受。議員白喬茵也說，教育局說導護問題要因地制宜，聽起來很空洞，其實就是要學校自己去解決，教育局要有肩膀，不要每次都丟給學校決定。

教育局長謝文斌表示，根據教育部原始函示公文，認定導護為廣義的教學與輔導過程，已發文各校，雖然有部分工會認為未必是老師義務，但教育局希望因地制宜，透過校務會議訂定合理的導護計畫，內容包含位置、措施、裝備，教育局會給予相關補助。

左營國中校長蔡智文說，校內老師不排斥導護工作，校長也是老師，從擔任組長至今，已經站十幾年路口，跟大家一起分擔也是應該的。

針對學校老師路口導護問題，高市議員邱于軒及多位議員今天在議會質問教育局有無解決方案。記者徐白櫻／翻攝
針對學校老師路口導護問題，高市議員邱于軒及多位議員今天在議會質問教育局有無解決方案。記者徐白櫻／翻攝

教育局 議員

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