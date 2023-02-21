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壽山動物園推親子生態營活動 全程台語交談

中央社／ 高雄21日電

高雄壽山動物園今年首度推出「台語親子生態學習團」，全程以台語交談，連難度頗高的動物名稱、生態也以台語互動，還可在動物園露營住宿，與動物共眠、聽取動物鳴叫聲。

壽山動物園主任莊絢智今天接受中央社記者訪問表示，壽山動物園推出「夜宿動物園生態營隊」活動，邀家長及孩童親身觀察動植物、昆蟲與鳥類，晚上則在園區紮營住宿。

莊絢智指出，在「夜宿動物園生態營隊」活動中，今年首度推出部分梯次採全程台語交談的「台語親子生態學習團」，今年1、2月已完成2梯次台語團，反應熱烈，4月2、3日再推出1梯次2天1夜台語團，也已秒殺額滿。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，台語親子生態學習團是今年寒假營隊最大的特色及突破，台語八音「獅虎豹鱉猴狗象鹿」可透過遊戲中學習，園區可愛的狐獴叫做「狐狸貂 hôo-lî-tiau」，導覽老師及工作人員全程以台語來帶領解說。

營隊承辦單位賀名旅行社表示，台語親子生態學習團受歡迎的主因是工作團隊可以提供全程非常生活化的台語交談，無形中創造講台語的環境，連難度頗高的動物名稱、生態仍以台語互動，還可在園內露營住宿，成為令人難忘的體驗。

觀光局表示，夜間宿營在園區可聽到獅吼蟲鳴鳥啼聲，還有專業生態老師帶領觀察夜間野生昆蟲，有豐富生動的體驗活動，詳情可上賀名旅行社征服者活動中心臉書專頁（https://www.facebook.com/h3230457）查詢。

台語 壽山動物園 親子

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