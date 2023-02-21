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2023澎湖國際海上花火節 加碼離島3場

中央社／ 澎湖縣21日電

澎湖最具觀光行銷的「澎湖國際海上花火節」，原本4月20至6月29日在馬公觀音亭施放21場次，縣府今天宣布加碼白沙吉貝等3離島3場，今年總計施放24場次，讓澎湖全島都可看見美麗的花火。

澎湖縣政府旅遊處表示，「澎湖國際海上花火節」除了馬公本島觀音亭園區的21場次外，為照顧離島居民與觀光發展，加碼3場離島場，分別是5月12和24日在白沙吉貝嶼與七美鄉、6月10在望安鄉，每場次施放10分鐘。

旅遊處處長陳美齡表示，今年以迪士尼100週年為活動主題，以花火與無人機展演「米奇與米妮」、「小美人魚」、「愛麗絲夢遊仙境」、「冰雪奇緣」、「星際大戰」等系列經典人物角色與故事和「黑豹」、「玩具總動員」、「大英雄天團」、「海洋奇緣」等迪士尼電影主題之夜，是歷年少見，4月13日還將先行暖身亮相。

澎湖縣 馬公 花火節

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