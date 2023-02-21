解偏鄉長者復健照護窘境 屏縣啟動行動生活復能車

屏東縣人口邁向高齡化，縣府有鑑於幅員廣闊，偏遠鄉鎮民眾生活復能照護服務利用的可近性不足，以導入行動生活復能車為解方，中洲建設及縣不動產開發商業同業公會率先響應捐贈3輛和相關儀器，縣長周春米今天在新園鄉鹽埔進海宮主持受贈和啟動儀式，她說，初期先在屏中地區新園、新埤及萬巒3鄉試辦，之後擴及其他資源不足鄉鎮。

周春米說，長者因慢性病或受傷導致失能，有復健照護需求的民眾日益增加，但縣內許多鄉鎮位屬偏遠地區，民眾就醫不便，生活復能照護服務利用的質與量普遍不足，為提供民眾可近性的生活復能服務，縣府以行動生活復能車模式，將復能資源導入偏遠社區，協助民眾居家及社區復能，減緩失能及延長健康平均餘命，同時針對需再接受治療民眾，依狀況轉介相關資源，盼能早期發現、早期治療， 更要感謝民間熱心公益促成。

她說，經評估各鄉鎮的照護資源、人口老化情形及生活復能需求，服務初期階段先在屏中地區的新園、新埤及萬巒3試辦，再擴大至其他資源不足鄉鎮；另為讓服務更貼心，行動生活復能車將直接駛入社區，車上搭載助於舒緩疼痛與促進血液循環之相關儀器設備，先經醫師評估後，由物理治療師透過儀器或徒手幫民眾放鬆及訓練肌肉、指導正確的姿勢，教導民眾及家屬在家可做的運動及相關復能知識，提升日常生活功能，