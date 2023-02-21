快訊

北榮爆防疫獎金分配不公 院長陳威明895字公開信曝光

機密訪問烏克蘭：突顯「勇敢拜登」與「懦弱普亭」？

高雄農特產前進波灣食品展 蜜棗行銷到杜拜

中央社／ 高雄21日電

2023波灣國際食品展近日登場，高雄市農業局率高雄農產廠商前往參加，將芭樂、蜜棗等農特產品介紹給國際買主，並增加中東業者對高雄農特產品認識度，開拓中東市場。

為期5天的2023波灣國際食品展於20日至24日在杜拜國際會展中心舉行，高雄市農業局帶領高雄農產廠商前往參加，將高雄農特產品攜至國際舞台亮相。

農業局今天新聞稿表示，阿拉伯聯合大公國是由阿布達比、杜拜、沙迦、阿吉曼、富吉拉、歐姆古溫、拉斯海瑪共7個酋長國組成的聯邦君主國，農業結構GDP占比一年不足1%，每年進口水果產值高達20億美元，商機可觀。

農業局表示，藉由參展機會，攜手高雄市加洲果菜運銷合作社及芳境果菜運銷合作社，將芭樂、蜜棗、蔬菜脆片及玉荷包銀耳露等農特產品介紹給國際專業買主，增加中東業者對高雄農特產品認識度，開拓中東市場。

農業局指出，開展不到半日即有杜拜當地採購、澳洲、突尼西亞、哥倫比亞及印度等廠商前來洽詢，顯示高雄水果對外國買主很有吸引力。

農業局長張清榮說，杜拜對台灣水果而言是新興市場，國際化程度高且消費力高，加上杜拜農產品多仰賴進口，是值得拓展開發的高潛力消費市場。

張清榮說，農業局除積極輔導農民提升各項技術做好品質把關外，也持續辦理拓銷活動、整合相關輔導單位量能，帶領農民一同爭取外銷管道，提升國際市場占有率。

杜拜 中東 高雄市

延伸閱讀

演唱會辦得風風火火 高市議員批「高流」營運不彰

林欽榮臉書報喜訊 國發會審議通過國7高雄段計畫拚114年動工

屏東蜜棗前進新興市場 28日汶萊超市買得到

開發海外多元通路 屏東蜜棗前進汶萊新興市場

相關新聞

女師站路口導護遭撞終身失能 高市議員要求教育局要有肩膀解決問題

高雄市一名女老師在路口導護被撞終身失能，影響許多老師意願，左營國中校長蔡智文為填補人力親自上陣。議員指出，老師工作繁忙，...

解偏鄉長者復健照護窘境 屏縣啟動行動生活復能車

屏東縣人口邁向高齡化，縣府有鑑於幅員廣闊，偏遠鄉鎮民眾生活復能照護服務利用的可近性不足，以導入行動生活復能車為解方，中洲...

「孤島」活動中心無人理 議員建議高市府組網紅顧問團

鳳山區文德國小學童放學拉線過馬路畫面曝光後，市府交通局及工務局立即研擬改善方法。議員李雅靜指出，從最近發生的「肉體人行道...

閩客原新一家人！高雄市世界母語日活動大家來做好朋友

今天221是世界母語日，為傳承本土語言與文化之美，高雄市教育局在獅甲國小舉辦「高雄市112年度世界母語日活動—大家來做好...

228連假預測 高雄駁二、旗津及壽山動物園為旅遊熱點

228連續假期即將到來，高雄市交通局根據以往的車流數據預測指出，2月25日（周六）連假第一天將出現返鄉車潮，2月26日（...

人道救援 小三通接回重病台商

80歲的張姓台商年初就醫發現有心臟病等多項疾病，家屬向兩岸紅十字會求助，昨天透過專案小三通從廈門回金門，將後送台灣醫治。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦