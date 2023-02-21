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「孤島」活動中心無人理 議員建議高市府組網紅顧問團

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李雅靜酸說，議員、里長及鄉親反應比不上網紅一篇貼文，建議陳其邁市長，聘任網紅擔任市政顧問及組「網紅市政顧問團」。圖／李雅靜提供
高雄市議員李雅靜酸說，議員、里長及鄉親反應比不上網紅一篇貼文，建議陳其邁市長，聘任網紅擔任市政顧問及組「網紅市政顧問團」。圖／李雅靜提供

鳳山區文德國小學童放學拉線過馬路畫面曝光後，市府交通局及工務局立即研擬改善方法。議員李雅靜指出，從最近發生的「肉體人行道」及波蘭記者批評機車上人行道，網紅出手效率驚人，鳳山埤頂社區活動中心無路通行，爭取多年卻無人理，建議市府聘請網紅當市政顧問，並組「網紅市政顧問團」。高雄市政府表示，各種意見市府都願意聆聽，虛心改進。

李雅靜指出，文德國小事件曝光後，相關單位現場會勘，擬定中、短期改善計畫，網紅出手，效率驚人，不過文德國小非個案，許多學校也存在類似問題，議員、里長或學生家長都不斷反應要求改善，市府總是以經費不足為由「錄案存查，日後處理」。

李雅靜也說，2年前知名網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」在高雄被砍，陳其邁震怒，案件立即偵破，去年波蘭記者貼文痛批高雄市民將機車騎上人行道，也同樣引起震怒，責令警察局加強交通違規取締。

除了這些受到網紅關注的事件外，李雅靜感慨說，鳳山區埤頂里活動中心四周都是私人土地，當年興建時沒有闢闢聯外道路，她爭取多年石沈大海，一直卡在經費問題無法啟動，現在從餐廳停車場通往活動中心，里民擔心四周土地若被地主售出或做其他用途，活動中心會成荒海中的一座孤島。

「真希望有網紅來替居民發聲！」李雅靜說，議員、里長及鄉親反應比不上網紅一篇貼文，建議陳其邁市長，乾脆聘任網紅擔任市政顧問，組成「網紅市政顧問團」，讓網紅遍佈高雄市，發現問題隨時貼文鞭策市府。

鳳山區長石慶豐表示，針對埤頂活動中心聯外道路問題，下午會同里長會勘，進一步了解問題所在。

鳳山埤頂社區活動中心周遭都是私人土地，目前車輛通行的道路是餐廳停車場用地，議員李雅靜擔心，萬一土地出售或做其他用途，活動中心會成為孤島。記者徐白櫻／攝影
鳳山埤頂社區活動中心周遭都是私人土地，目前車輛通行的道路是餐廳停車場用地，議員李雅靜擔心，萬一土地出售或做其他用途，活動中心會成為孤島。記者徐白櫻／攝影
鳳山埤頂社區活動中心周遭都是私人土地，議員李雅靜感概爭取聯外道路多年都無人理。記者徐白櫻／攝影
鳳山埤頂社區活動中心周遭都是私人土地，議員李雅靜感概爭取聯外道路多年都無人理。記者徐白櫻／攝影
鳳山埤頂社區活動中心周遭都是私人土地，入口是餐廳停車場。記者徐白櫻／攝影
鳳山埤頂社區活動中心周遭都是私人土地，入口是餐廳停車場。記者徐白櫻／攝影
鳳山埤頂社區活動中心周遭都是私人土地，議員李雅靜感概爭取聯外道路多年都無人理。記者徐白櫻／攝影
鳳山埤頂社區活動中心周遭都是私人土地，議員李雅靜感概爭取聯外道路多年都無人理。記者徐白櫻／攝影

網紅 人行道 李雅靜

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