閩客原新一家人！高雄市世界母語日活動大家來做好朋友

今天221是世界母語日，為傳承本土語言與文化之美，高雄市教育局在獅甲國小舉辦「高雄市112年度世界母語日活動—大家來做好朋友：閩客原新一家人」活動，安排閩、客、原歌謠與傳統技藝展演、闖關體驗等，小朋友們在遊戲闖關互動過程中增加說母語的機會，彼此用不同母語溝通。

高雄市教育局長副局長黃盟惠表示，每年2月21日在國際上稱為「世界母語日」。母語是每個人出生第一個接觸的語言，透過對話與這個全新的世界開啟對話。教育局希望透過學校與家庭的共同努力，一起來推廣母語，讓學生在學校教育與子家庭的引導下，感受不同文化的美好，擴大深化多元母語的生活應用。

「世界母語日」活動由獅甲國小主辦，並結合客委會、原民會、荖濃國小、內門國小、建國國小、港和國小、寶來國中、原住民族教學資源中心及高雄市客家教育文化協會等，跨局處單位精心設計活動，內容包含「靜態展演」及「動態表演」。原民會主委阿布斯與市議員王義雄、張博洋來參加。

活動由獅甲國小學生團隊的客家歌謠揭開序幕，榮獲世界合唱大賽冠軍的寶來國中、荖濃國小學生，唱出原住民歌謠之天籟之音，內門國小展現結合藝術及武藝的宋江陣民俗表演。靜態展示部分，有原住民教學資源中心、建國國小及港和國小提供豐富與多元的手作體驗及母語闖關，內容兼具熱鬧動感與母語落實於日常生活。

高雄市扎根本土語教育，獅甲國小響應2023世界母語日精神-歡喜講母語，在100年時辦理全市原住民歌謠比賽，照顧原民；每年申請客語生活學校及指導學生參與「咱的故鄉．咱的情-閩南語本土技藝語文」、「聽聽客家」口說藝術等，都榮獲佳績。