連江縣府與福建省台辦會晤 雙方盼加深藝文及商業交流

兩岸小三通「馬祖北竿白沙港-福州黃岐」航線昨天復航，連江縣長王忠銘也搭船前往對岸交流，並盼雙方除復航外，更要優化小三通整體流程；陸方也提出要恢復兩地藝文、體育及商業文化交流等，繼續築起兩地情誼。

王忠銘表示，今結束了第一天與省台辦的會晤，到福州不單是為了小三通而來，還有許多措施，包含疫情期間所中斷的項目，以及後期衍生的民生議題。包含黃岐及琅岐航線比照之前許多規費減免處理，以減輕航商經營的壓力；取消檢附 PCR 檢驗報告，方便民眾往返。

王忠銘提到，亦可提出促進旅遊交流的措施，包含觀光及體育等。另外，除黃岐航線外，也盼琅岐航線優化，包含航速放寬、排定接駁巴士、安檢次數減少、確認船舶開航條件等。

連江縣議員曹以標提議，台灣與馬祖海纜自8日斷訊以來，造成馬祖地區商業、旅遊、教育以及各項發展，顯出相當程度的不便，為能建立雙方友善交流，建請規畫大陸地區通訊公司與台灣的中華電信，在馬祖地區建立可長久的電信合作通訊設備。

另外，大路馬尾區也期盼與馬祖能做「兩馬」文化交流，繼續舉辦體育、藝文及青年夏令營等活動，尤其如今疫情趨緩，可在既有基礎下，適時考慮恢復辦理交流；盤點介紹馬尾的旅遊資源，適時舉辦「萬人遊馬祖」等旅遊觀光合作交流。

連江縣政府回應，「萬人遊馬祖」是小三通重要的利多政策，建議落實並加大補助力度及優惠的政策，讓旅客有感，也鼓勵來馬企業旅遊及參加運動賽事，如組隊參加馬祖馬拉松、北竿硬地馬拉松、東引越野賽、莒光定向越野障礙賽等。