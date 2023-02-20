快訊

製鞋龍頭也難擋訂單下滑 寶成越南「寶元鞋廠」將裁員6千人

聯結車幾乎沒煞車...國道3號「7車連環撞」1死3傷 肇事畫面曝光

連江縣府與福建省台辦會晤 雙方盼加深藝文及商業交流

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／連江即時報導
連江縣政府及民代等一行人會晤大陸福建省福州馬尾區官員。圖／連江縣政府提供
連江縣政府及民代等一行人會晤大陸福建省福州馬尾區官員。圖／連江縣政府提供

兩岸小三通馬祖北竿白沙港-福州黃岐」航線昨天復航，連江縣長王忠銘也搭船前往對岸交流，並盼雙方除復航外，更要優化小三通整體流程；陸方也提出要恢復兩地藝文、體育及商業文化交流等，繼續築起兩地情誼。

王忠銘表示，今結束了第一天與省台辦的會晤，到福州不單是為了小三通而來，還有許多措施，包含疫情期間所中斷的項目，以及後期衍生的民生議題。包含黃岐及琅岐航線比照之前許多規費減免處理，以減輕航商經營的壓力；取消檢附 PCR 檢驗報告，方便民眾往返。

王忠銘提到，亦可提出促進旅遊交流的措施，包含觀光及體育等。另外，除黃岐航線外，也盼琅岐航線優化，包含航速放寬、排定接駁巴士、安檢次數減少、確認船舶開航條件等。

連江縣議員曹以標提議，台灣與馬祖海纜自8日斷訊以來，造成馬祖地區商業、旅遊、教育以及各項發展，顯出相當程度的不便，為能建立雙方友善交流，建請規畫大陸地區通訊公司與台灣的中華電信，在馬祖地區建立可長久的電信合作通訊設備。

另外，大路馬尾區也期盼與馬祖能做「兩馬」文化交流，繼續舉辦體育、藝文及青年夏令營等活動，尤其如今疫情趨緩，可在既有基礎下，適時考慮恢復辦理交流；盤點介紹馬尾的旅遊資源，適時舉辦「萬人遊馬祖」等旅遊觀光合作交流。

連江縣政府回應，「萬人遊馬祖」是小三通重要的利多政策，建議落實並加大補助力度及優惠的政策，讓旅客有感，也鼓勵來馬企業旅遊及參加運動賽事，如組隊參加馬祖馬拉松、北竿硬地馬拉松、東引越野賽、莒光定向越野障礙賽等。

馬尾方還提到，希望兩馬航線恢復常態化，優化兩馬航線航班安排，另外也落實產業融合，多加介紹馬尾產業招商政策措施。連江縣政府表示，這是雙方共同的目標，建議在於閩江口限速問題放寬限制，通關手續上也可以再縮短。

連江縣政府及民代等一行人會晤省台辦。圖／連江縣政府提供
連江縣政府及民代等一行人會晤省台辦。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘赴福州交流，盼小三通不只要復航，更要優化，方便民眾搭乘。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘赴福州交流，盼小三通不只要復航，更要優化，方便民眾搭乘。圖／連江縣政府提供

馬祖 航線 小三通

延伸閱讀

影／朱立倫視察金門小三通 籲逐步放寬台商台生

人道救援8旬台商抵金 紅會盼小三通全面正常化

小三通再一航線復航！連江縣長盼未來不限戶籍全面開放

馬祖網路大斷訊民眾叫苦連天 首長與民代到中央抗議

相關新聞

南高屏月票蓄勢待發 高市府：MenGo平台可擴大服務

高雄市政府5年前推出交通行動服務MenGo卡，憑MenGo定期票，搭乘高雄捷運、公車、輕軌、渡輪、客運、單車可以「吃到飽...

演唱會辦得風風火火 高市議員批「高流」營運不彰

高雄近年大型煙火等活動都選定在高雄流行音樂中心舉辦，2月至4月密集登場的演唱會也炒得風風火火，但民代指高流至今竟仍有多個...

影／紅十字會人道救援 接回8旬台商返金門家屬超感激

一名高齡的張姓台商赴大陸廈門經商20多年，在今年1月因身體不適就醫，因有心臟病等多項疾病，家屬向兩岸紅十字會求助，今天經...

台灣褲子大王30年 要當「亞洲褲王」

從頭到腳、從裡到外，包辦每位男性帥氣行頭，「PK褲子大王」高雄起家，是總裁楊政城一手打造的正港本土品牌，最初以廣告標語「再大的鳥都裝得下，再小的鳥都不放過！」...

南高屏生活圈通勤月票千元有找 通學族：省下一半交通費

行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，在北北基桃、中彰投、南高屏等3個生活圈推出通勤通學月票，南高屏推出朝...

台南到高雄通勤月花3千多元 公務員：期待月票小確幸快來

在高雄市交通局上班的公務員鄭姓男子家住台南，每天搭台鐵區間車加高雄捷運上下班，每月大眾運輸支出3000多元，他說，物價直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦