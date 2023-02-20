南高屏月票蓄勢待發 高市府：MenGo平台可擴大服務

高雄市政府5年前推出交通行動服務MenGo卡，憑MenGo定期票，搭乘高雄捷運、公車、輕軌、渡輪、客運、單車可以「吃到飽」，無限暢遊方案一般卡每月1499元、學生卡每月1299元，高雄市交通局副局長劉建邦表示，高雄市MenGo平台軟體未來可共享，南高屏通勤月票也可透過這個平台，延伸更多服務，照顧廣大的通勤族。

劉建邦說，高雄已有境內月票的基礎能量，未來南高屏月票，可用MenGo平台來為南部通勤族服務，使用者可買一卡通實體卡，或用手機App虛擬月票。

高雄、台南、屏東交通團隊在公路總局召集下，已針對南高屏月票執行細節開過幾次會，初步有一些共識，月票金額將控制在千元以內，跨區域月票除了使用者付費，差額部分由中央負擔90%、地方負擔10%。

劉建邦說，台南通勤到高雄為數不少，屏東到高雄之間，也有一大群人靠台鐵加捷運移動，整體來看，在高雄境內使用頻率、人數可能比台南、屏東更多，將採取「浮動清分」方式，在高雄境內用得多，錢就要分得多，機制必須公平。

劉建邦表示，在公總召集的會議上，各縣市也有反映區域月票補助，中央挹注的資源一定要永續，才能培養出穩定運量。