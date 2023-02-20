演唱會辦得風風火火 高市議員批「高流」營運不彰

高雄近年大型煙火等活動都選定在高雄流行音樂中心舉辦，2月至4月密集登場的演唱會也炒得風風火火，但民代指高流至今竟仍有多個場館無法招商成功，質疑「高流」運作究竟出了什麼問題？

高雄市議會今天進行多筆擱置預算審議，國民黨議員質疑高雄流行音樂中心營運績效，議會黨團總召陳美雅說，高流花了近70億建設經費，希望培育在地相關藝文產業人才並結合觀光產業，帶動高雄整體產業發展，但從高雄流行音樂中心的歲入來看，卻仍有短缺。

她表示，高流至今有很多場館還未有業者進駐，顯示高雄在流行產業這一塊，硬體雖建置好了，但相關配套並沒有規畫好。她要求市府加強在地藝文人才的培育，讓高市成為最重要的音樂產業中心外，更重要的是搭配觀光，吸引人才進駐發展，帶動高市觀光產業鏈。

陳美雅也表示，過去高流營運成績不佳，常推稱是受疫情影響，她曾詢問文化局，既然演唱會都持續在辦，2至4月甚至滿檔，為何高流仍有很多場館無法招滿，這與高雄能辦那麼多場演唱會的現象，幾乎是背道而馳，尤其日前高流人事也傳出爭議，是否亦是防礙高流營運的問題？文化局有必要說明為何高流硬體花那麼多錢，業者卻步，不願進駐。「營運卻不符民眾期待，這是一件很荒謬的事」。

高雄市文化局表示，高雄流行音樂中心去年10月31日開幕啟用，是南部第一座以流行音樂為主體的專業場館，目前高流整體招商率已達7成。高流接續辦理台灣燈會、金曲音樂節、文博會設計展等國家級藝文活動，已顯著活絡高流品牌及帶動招商成長，高流將努力持續招商引資以促進場域活絡。

文化局指出，因應後疫情復甦，大型演唱會齊聚高雄，帶動演唱會經濟熱潮。文化局持續實施多元政策，以大帶中、小拼中戰略，帶動流行音樂產業發展。高流海音館下半年使用率62.5%，今年於上半年度亦有五成的使用率。至於高流執行長聘任是依據《高雄流行音樂中心自治條例》規定，須由監督機關提名經董事會同意後聘任，近期已啟動相關程序儘速遴聘。

文化局表示，推動音樂教育及培植本市在地流行音樂產業人才，也是高流重要營運目標，目前持續辦理「高流系」、「南面而歌」、及「影音築港」等人才培育及產業扶植計畫，將持續累積高雄流行音樂產業在地專業人才。