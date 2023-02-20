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影／紅十字會人道救援 接回8旬台商返金門家屬超感激
一名高齡的張姓台商赴大陸廈門經商20多年，在今年1月因身體不適就醫，因有心臟病等多項疾病，家屬向兩岸紅十字會求助，今天經小三通從廈門回金門，金門縣紅十字會表示，還有多名台灣民眾等著回台就醫，盼小三通速全面正常化，讓非金門籍民眾也能得到人道救援。
中華民國紅十字會金門縣支會總幹事呂忠飛今天表示，80歲的張姓台商，赴廈門經商20多年，1月26日因身體不適，住進廈門大學附屬心血管病醫院治療。經醫生診斷為冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、急性前壁心肌梗死等多項疾病，急需回台做更進一步治療。
紅十字會昨天動員5人前往廈門，協助張姓台商與家屬今天搭乘「新東方」客輪，中午12點半抵達水頭碼頭後隨即由救護車送衛生福利部金門醫院，明天將搭乘軍機後送到台灣振興醫院。
呂忠飛指出，目前小三通只限定金門籍民眾和中國新移民（陸配）及在金門就讀的中國學生搭乘，不少在中國的非金門籍台灣地區民眾如遇緊急需求，無法即時搭乘小三通到金門再轉台灣，進行後續治療和處置等協助，他們接獲很多台商來電求助，但政策如此，讓他們也很無奈。
據了解，自2020年2月因新冠肺炎疫情，兩岸紅會已有3年未經由小三通進行人道救援，各界期盼小三通早日全面正常化，讓所有在中國的非金門籍台灣地區民眾，在有需要時能得到即時幫助。
呂忠飛說明，張姓台商原籍高雄，原籍金門的妻子楊女因出境超過2年，戶籍遭遷出；考量楊女原籍金門且有陪同先生返台就醫的人道需求，金門縣政府審核定認屬人道考量案件，經相關機關會商，最終同意以專案小三通入境。
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