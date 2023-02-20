快訊

T1聯盟／雲豹隊友遭禁賽 霍華德指「衝突不該發生」：重點是裁判

國發會審議通過 「國7高雄段」計畫拚114年動工

震撼彈！ATT大直店忍痛決定 將於5月7日結束營運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／紅十字會人道救援 接回8旬台商返金門家屬超感激

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門紅十字會今天透過小三通接回一名生病的張姓台商返回金門就醫。記者蔡家蓁／攝影
金門紅十字會今天透過小三通接回一名生病的張姓台商返回金門就醫。記者蔡家蓁／攝影

一名高齡的張姓台商赴大陸廈門經商20多年，在今年1月因身體不適就醫，因有心臟病等多項疾病，家屬向兩岸紅十字會求助，今天經小三通從廈門回金門，金門縣紅十字會表示，還有多名台灣民眾等著回台就醫，盼小三通速全面正常化，讓非金門籍民眾也能得到人道救援。

中華民國紅十字會金門縣支會總幹事呂忠飛今天表示，80歲的張姓台商，赴廈門經商20多年，1月26日因身體不適，住進廈門大學附屬心血管病醫院治療。經醫生診斷為冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、急性前壁心肌梗死等多項疾病，急需回台做更進一步治療。

紅十字會昨天動員5人前往廈門，協助張姓台商與家屬今天搭乘「新東方」客輪，中午12點半抵達水頭碼頭後隨即由救護車送衛生福利部金門醫院，明天將搭乘軍機後送到台灣振興醫院。

呂忠飛指出，目前小三通只限定金門籍民眾和中國新移民（陸配）及在金門就讀的中國學生搭乘，不少在中國的非金門籍台灣地區民眾如遇緊急需求，無法即時搭乘小三通到金門再轉台灣，進行後續治療和處置等協助，他們接獲很多台商來電求助，但政策如此，讓他們也很無奈。

據了解，自2020年2月因新冠肺炎疫情，兩岸紅會已有3年未經由小三通進行人道救援，各界期盼小三通早日全面正常化，讓所有在中國的非金門籍台灣地區民眾，在有需要時能得到即時幫助。

呂忠飛說明，張姓台商原籍高雄，原籍金門的妻子楊女因出境超過2年，戶籍遭遷出；考量楊女原籍金門且有陪同先生返台就醫的人道需求，金門縣政府審核定認屬人道考量案件，經相關機關會商，最終同意以專案小三通入境。

金門紅十字會出動5人，透過小三通，將生病的張姓台商接回金門就醫，總幹事呂忠飛接受採訪。記者蔡家蓁／攝影
金門紅十字會出動5人，透過小三通，將生病的張姓台商接回金門就醫，總幹事呂忠飛接受採訪。記者蔡家蓁／攝影
金門紅十字會今天透過小三通接回一名生病的張姓台商從廈門回金門。記者蔡家蓁／攝影
金門紅十字會今天透過小三通接回一名生病的張姓台商從廈門回金門。記者蔡家蓁／攝影
金門紅十字會今天透過小三通接回一名生病的張姓台商返回金門就醫。記者蔡家蓁／攝影
金門紅十字會今天透過小三通接回一名生病的張姓台商返回金門就醫。記者蔡家蓁／攝影
金門紅十字會出動5人，透過小三通，將生病的張姓台商接回金門就醫。記者蔡家蓁／攝影
金門紅十字會出動5人，透過小三通，將生病的張姓台商接回金門就醫。記者蔡家蓁／攝影

金門 小三通 廈門

延伸閱讀

影／朱立倫視察金門小三通 籲逐步放寬台商台生

人道救援8旬台商抵金 紅會盼小三通全面正常化

影／金門鬧區莒光路住宅火警 3樓火煙竄出嚇壞周邊住戶

嚴重境外空汙來襲！高屏金門空品亮紅燈 電廠緊急降載

相關新聞

南高屏生活圈通勤月票千元有找 通學族：省下一半交通費

行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，在北北基桃、中彰投、南高屏等3個生活圈推出通勤通學月票，南高屏推出朝...

林欽榮臉書報喜訊 國發會審議通過國7高雄段計畫拚114年動工

高雄市副市長林欽榮今率隊到國發會，出席由行政院政務委員黃致達主持的「國道7號高雄路段建設計畫」審議，會議結論為交通部所提...

台灣褲子大王30年 要當「亞洲褲王」

從頭到腳、從裡到外，包辦每位男性帥氣行頭，「PK褲子大王」高雄起家，是總裁楊政城一手打造的正港本土品牌，最初以廣告標語「再大的鳥都裝得下，再小的鳥都不放過！」...

演唱會辦得風風火火 高市議員批「高流」營運不彰

高雄近年大型煙火等活動都選定在高雄流行音樂中心舉辦，2月至4月密集登場的演唱會也炒得風風火火，但民代指高流至今竟仍有多個...

影／紅十字會人道救援 接回8旬台商返金門家屬超感激

一名高齡的張姓台商赴大陸廈門經商20多年，在今年1月因身體不適就醫，因有心臟病等多項疾病，家屬向兩岸紅十字會求助，今天經...

台南到高雄通勤月花3千多元 公務員：期待月票小確幸快來

在高雄市交通局上班的公務員鄭姓男子家住台南，每天搭台鐵區間車加高雄捷運上下班，每月大眾運輸支出3000多元，他說，物價直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦