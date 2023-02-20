南高屏生活圈通勤月票千元有找 通學族：省下一半交通費

行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，在北北基桃、中彰投、南高屏等3個生活圈推出通勤通學月票，南高屏推出朝每月千元以下通勤月票，月票可搭捷運、公車、輕軌、客運及公共自行車等運具，屏東大學研究所一年級陳同學從台南通勤到屏東上學，「省下至少一半交通費」。

陳同學說，他通勤從台南搭火車到屏東上課，一周有兩天課，每月通勤費搭火車就要2000多元，這學期有三天課，一個月就要2500元火車費，有了南高屏跨域月票後，不到千元，「真的是太棒了！一下子就省了一半的交通費，希望趕快實施」，搭火車到屏東後，再騎Ubike到學校，Ubike前半小時免費，相當方便。

羅小姐每天往返高屏兩地上班，她說，通勤月票降低到千元有找，但屏東的大眾運輸不普及，只有公車，公車往往都要等很久，誘因不大。

交旅處指出，中央促進公共運輸使用方案，南高屏生活圈，三縣市討論許久，暫定方案每月千元以下。交旅處指出，依現行使用台鐵定期票往返高屏兩地約有1.5萬人次，若加入跨域生活圈方案後，預計會有3.5萬人次受惠，可以搭乘台鐵、公路客運、縣內市區公車等，另外也跟中央爭取跨域套票整合軟硬體系統整合經費。

交旅處說，除南高屏生活圈，屏東縣針對縣內公車路網提公車月票，讓只有單純搭公車需求的旅客也能有月票優惠，根據統計，縣內搭公車族群，除月票也有使用電子票證搭乘些公車族約兩千人次，透過公車月票套票方式，盼能吸引更多人搭乘使用大眾運輸工具，公車月票價格預估為6百元上下，希望能吸引到五千人次。

交旅處長黃國維說，建立低碳家園，透過跨域或公車套票模式，降低旅客交通成本，讓民眾願意使用公共運輸，相對也要考量在地負擔，希望中央執行強度要拉高，這樣長遠才能對低碳家園更有幫助。