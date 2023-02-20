快訊

T1聯盟／雲豹隊友遭禁賽 霍華德指「衝突不該發生」：重點是裁判

國發會審議通過 「國7高雄段」計畫拚114年動工

震撼彈！ATT大直店忍痛決定 將於5月7日結束營運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南高屏生活圈通勤月票千元有找 通學族：省下一半交通費

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
南高屏推朝每月千元以下通勤月票，月票可搭捷運、公車、輕軌、客運及公共自行車等運具，屏東大學研究所一年級陳同學從台南通勤搭火車到屏東上學，「省下至少一半交通費」，圖為台鐵屏東站。記者劉星君／攝影
南高屏推朝每月千元以下通勤月票，月票可搭捷運、公車、輕軌、客運及公共自行車等運具，屏東大學研究所一年級陳同學從台南通勤搭火車到屏東上學，「省下至少一半交通費」，圖為台鐵屏東站。記者劉星君／攝影

行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，在北北基桃、中彰投、南高屏等3個生活圈推出通勤通學月票，南高屏推出朝每月千元以下通勤月票，月票可搭捷運、公車、輕軌、客運及公共自行車等運具，屏東大學研究所一年級陳同學從台南通勤到屏東上學，「省下至少一半交通費」。

陳同學說，他通勤從台南搭火車到屏東上課，一周有兩天課，每月通勤費搭火車就要2000多元，這學期有三天課，一個月就要2500元火車費，有了南高屏跨域月票後，不到千元，「真的是太棒了！一下子就省了一半的交通費，希望趕快實施」，搭火車到屏東後，再騎Ubike到學校，Ubike前半小時免費，相當方便。

羅小姐每天往返高屏兩地上班，她說，通勤月票降低到千元有找，但屏東的大眾運輸不普及，只有公車，公車往往都要等很久，誘因不大。

交旅處指出，中央促進公共運輸使用方案，南高屏生活圈，三縣市討論許久，暫定方案每月千元以下。交旅處指出，依現行使用台鐵定期票往返高屏兩地約有1.5萬人次，若加入跨域生活圈方案後，預計會有3.5萬人次受惠，可以搭乘台鐵、公路客運、縣內市區公車等，另外也跟中央爭取跨域套票整合軟硬體系統整合經費。

交旅處說，除南高屏生活圈，屏東縣針對縣內公車路網提公車月票，讓只有單純搭公車需求的旅客也能有月票優惠，根據統計，縣內搭公車族群，除月票也有使用電子票證搭乘些公車族約兩千人次，透過公車月票套票方式，盼能吸引更多人搭乘使用大眾運輸工具，公車月票價格預估為6百元上下，希望能吸引到五千人次。

交旅處長黃國維說，建立低碳家園，透過跨域或公車套票模式，降低旅客交通成本，讓民眾願意使用公共運輸，相對也要考量在地負擔，希望中央執行強度要拉高，這樣長遠才能對低碳家園更有幫助。

公車 屏東縣 公共運輸

延伸閱讀

中彰投生活圈通勤月票 南投感謝但點出最大困境

南高屏生活圈通勤月票千元有找 屏縣估3.5萬通勤族受惠

政院拍板1200月票 新北巿府：中央要地方出錢「怪怪的」

中彰投生活圈通勤月票 中台灣平台將提案討論

相關新聞

南高屏生活圈通勤月票千元有找 通學族：省下一半交通費

行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，在北北基桃、中彰投、南高屏等3個生活圈推出通勤通學月票，南高屏推出朝...

林欽榮臉書報喜訊 國發會審議通過國7高雄段計畫拚114年動工

高雄市副市長林欽榮今率隊到國發會，出席由行政院政務委員黃致達主持的「國道7號高雄路段建設計畫」審議，會議結論為交通部所提...

台灣褲子大王30年 要當「亞洲褲王」

從頭到腳、從裡到外，包辦每位男性帥氣行頭，「PK褲子大王」高雄起家，是總裁楊政城一手打造的正港本土品牌，最初以廣告標語「再大的鳥都裝得下，再小的鳥都不放過！」...

演唱會辦得風風火火 高市議員批「高流」營運不彰

高雄近年大型煙火等活動都選定在高雄流行音樂中心舉辦，2月至4月密集登場的演唱會也炒得風風火火，但民代指高流至今竟仍有多個...

影／紅十字會人道救援 接回8旬台商返金門家屬超感激

一名高齡的張姓台商赴大陸廈門經商20多年，在今年1月因身體不適就醫，因有心臟病等多項疾病，家屬向兩岸紅十字會求助，今天經...

台南到高雄通勤月花3千多元 公務員：期待月票小確幸快來

在高雄市交通局上班的公務員鄭姓男子家住台南，每天搭台鐵區間車加高雄捷運上下班，每月大眾運輸支出3000多元，他說，物價直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦