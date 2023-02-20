台南到高雄通勤月花3千多元 公務員：期待月票小確幸快來

在高雄市交通局上班的公務員鄭姓男子家住台南，每天搭台鐵區間車加高雄捷運上下班，每月大眾運輸支出3000多元，他說，物價直直漲，若通勤月票能在千元以下，等於一個月可省2千多元，對廣大通勤族來說，有為經濟減壓的感受，稱得上是小確幸。

鄭姓男子家住台南仁德區，上班地點在高雄市新興區，他每天清晨7點多就出門，搭台鐵區間車從仁德站出發，在台鐵新左營站下車後，轉搭高雄捷運到橘線信義國小站，全程近1小時。

鄭姓男子說，和他一樣每天從台南搭大眾運輸工具到高雄上班的通勤族為數不少，他是住台南與高雄交界，每月車資要破3千元，若是距離更長、住台南市區一帶者，每月交通費可能要3800至4000元，若交通部補助的南高屏通勤月票每月能降到千元以下，確實省很大、賺很大，對通勤族是一大福音，希望能盡早上路。