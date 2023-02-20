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六堆運動會3月11日登場 共邀體驗客庄風情

中央社／ 屏東縣20日電

第58屆六堆運動會3月11、12日在屏東縣萬巒鄉熱鬧舉辦，部分賽事搶先在228連假期間開跑，今天舉行啟動儀式，歡迎民眾體驗客庄風情。

六堆運動會啟動儀式由客委會副主委周江杰偕同屏東縣長周春米、萬巒鄉長林國順、高雄市客家委員會主委楊瑞霞、羽球國手謝裕興、靚靚六堆國建計劃召集人廖松雄及六堆12鄉區首長等出席參加。

周江杰指出，六堆運動會是象徵六堆忠義精神的指標運動賽事，走過58年感謝各界支持，透過各項運動競賽，持續凝聚南部客家人的情感認同，在族群共融中扮演重要角色，期望透過年輕一輩的參加及居民共襄盛舉，讓賽事更為精彩。

周江杰強調，除了持續舉辦如田徑、球類運動等經典賽事，延續去年新設與國際接軌的項目，如攀岩、霹靂舞、路跑、幼兒滑步車等比賽，其中路跑、幼兒滑步車更是開放全民參與，相信不只是南部客家鄉親的盛事，更是客家族群重要活動。

林國順說，今年輪由萬巒鄉舉辦，排球、羽球、槌球、競速溜冰、慢壘、網球、幼兒滑步車7項賽事將在228連假搶先登場，3月11日將盛大開幕，活動期間還有小旅行、六堆產業市集等系列活動，用寫歷史的態度辦理六堆運動會，希望藉此將特色與熱情傳達給大家。

六堆運動會延續58屆的悠久歷史，有「大武山下的小奧運」之稱，是台灣本土舉辦延續最久的運動會，每年運動會由六堆（前堆、後堆、左堆、右堆、中堆、先鋒堆）各鄉區輪流舉辦。

運動 周江杰

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