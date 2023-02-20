林欽榮臉書報喜訊 國發會審議通過國7高雄段計畫拚114年動工
高雄市副市長林欽榮今率隊到國發會，出席由行政院政務委員黃致達主持的「國道7號高雄路段建設計畫」審議，會議結論為交通部所提國道7號高雄路段建設計畫經審議通過，建議行政院予以同意。可望在民國114年動工，119年全線完工通車。
林欽榮隨即在臉書發文宣布這項交通建設進度，他說，國道7號高雄路段建設計畫總建設經費約1357億元，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區北行至國道10號，全長約23公里，橋梁段長約21公里，路工段長約2公里。
全線共有7處交流道， 5處地區交流道、2處系統兼地區交流道，未來也將與高雄-屏東第二條東西向快速道路設置系統交流道，轉銜至國道1號，同時也將串連起屏東往來高雄間唯一的高快速道路台88線。
林欽榮說，回顧過往長達15年推動歷程，計畫自民國99年可行性研究核定後，歷經10年環評審查程序，陳其邁市長上任後，即責成他與市府團隊積極協助，與交通部緊密合作，逐步釐清環評相關議題，終於在去年9月通過中央環評審查。
林還說，此次除了國道7號高雄路段建設計畫終獲實質進展的好消息，國道7號沿線尚有多項地方及中央重大交通建設工程刻正同步推動，例如貨櫃車專用道及捷運小港林園延伸線等，端賴中央與地方通力合作。林欽榮今天在國發會審查會議會中也提出構想，盼市府與交通部成立溝通推動平台，協調相關工程界面，並由市府相關局處及沿線區公所參與協助，加強地方民意溝通與地方民意的支持，力拚早日通車。
國道7號推動過程未來還有許多挑戰，林欽榮表示，各項議題均透過市府與高公局多場研商會議充分討論，努力尋求解決方案，市府團隊更是多次拜訪沿線地方民意代表及里長，民眾關心的用地取得問題，也與交通部高速公路局達成共識，市府籲請交通部高公局採取：路線規畫盡量避免民房拆遷，同時優先採行設定地上權方式，若遇瓶頸而必須採現金補償者，則從優從寬，保障市民權益。
國際主要港口都有高快速道路連結，國道7號未來會是高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路、南部半導體s廊帶產業聯外運輸走廊，也將建構起東高雄7區（小港、林園、大寮、鳳山、鳥松、仁武、大社）聯外國道交通、綿密完整的高雄城際運輸路網，大幅改善目前高雄市國道1號主幹路網壅塞情形；預估全線通車後，可減少國道1號市區壅塞路段約24%交通量，減少國道10號目前壅塞路段（仁武-鼎金系統）約29%交通量，以當前台88線最為壅塞的瓶頸路段（五甲-鳳山）為例，預估可減少約30%交通量，打通高雄市國道與快速道路主幹道路網的任督二脈。
林欽榮指出，即將分期啟用的高雄洲際貨櫃中心，其中七櫃已近完工階段，其車流及臨海工業區的貨櫃車、聯結車等重車，藉由中林路或台17線，駛經人口稠密的住宅區，方能順接台88線，或由中山四路連接國道1號，致使前開路段重車與小型車混流行駛狀況非常嚴重，未來的國道7號將承擔起貨流與交通流重責大任，市府會持續與交通部高公局共同努力，以讓國道7號早日施工與通車，完成建構高雄南北向國道路網成型、並提升城際交通運輸機能。
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