訪高雄內門宋江陣 文史導覽為旅程知性度加分

228連假將至，不妨安排一趟高雄內門宋江陣主題之旅。2023高雄宋江陣2月25日在內門南海紫竹寺登場，持續到3月8日，除了重頭戲總舖師辦桌宋江大宴外，高雄市觀光局安排達人協助文化導覽，看熱鬧也懂門道，知性遊內門。

高雄市觀光局長高閔琳說，內門是總舖師的故鄉，也是宋江陣發源地，還有豐富的歷史文化底蘊，在地特產有花生糖、火鶴花產業，還有農特產如鳳梨、番石榴及龍眼等，龍鳳酥、果乾及咖啡都是內門人氣伴手禮。

此次搭配內門宋江陣活動，觀光局推出文史導覽遊內門，在2月27、28日及3月4、5日共4天，推出3條文史導覽路線，安排在地專業的導覽老師，帶遊客暢遊內門歷史景點，如木柵教會、朱一貴發跡處、萃文書院等。用最在地的故事，帶領遊客親近內門之美。

文史導覽遊內門包含，由在地羅漢門文史尋根工作室帶領文史產業導覽小旅行，3條文史導覽路線依內容不同，以搭車或徒步健行方式進行，導覽人員隨行講解，帶遊客認識平埔族的過往，可到全國第三古老基督教堂「木柵教會」，再到快樂農場，可購買到內門專屬的龍眼咖啡，再往橫山參訪西拉雅族群的祖靈机府太祖，或到南海紫竹寺敬拜，嘗試問事及解籤詩。

遊程豐富精采，想參加者可在2月27、28日及3月4、5日4天，上午8時30分至10時40分、下午13時10分至15時10分兩個時段，在內門區公所前現場報名，再搭車出發，上、下午各6班次，徒步遊程約30分鐘，歡迎大家來暢遊內門。

另，雄獅旅行社也推出套裝遊程（網址：https://reurl.cc/Rv1Z1e），包括串連三和瓦窯、舊鐵橋濕地再經由月世界到內門來看宋江陣，更多有關2023高雄內門宋江陣活動資訊，可洽高雄內門宋江陣網（https://www.facebook.com/kaohsiungwhoha）及高雄旅遊網（https://khh.travel/zh-tw）查詢。

遊程資訊如下：

甲線︰南海紫竹寺→木柵教會→快樂農場→木柵吊橋→返程經橫山參訪→阿机師總舖師→机府阿立祖（太祖、新港社西拉雅族群人的祖靈）→南海紫竹寺

乙線︰南海紫竹寺→朱一貴發跡處→中埔頭紫雲宮→萃文書院→內門紫竹寺.祖厝→七星洋七星墜地七星塔→回程

丙線︰南海紫竹寺→奉祀主配神、如何與菩薩對話、問事、抽籤詩、建築之美、宋江兵器演練拍照留念，農特產品展示區