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高雄國樂團跨界合作曹雅雯 3月18日辦《雅歌幻影》音樂會

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市國樂團。圖／高雄市文化局提供
高雄市國樂團。圖／高雄市文化局提供

高雄市國樂團嘗試各種跨界、跨領域的多重路線發展，3月18日晚上在高雄文化中心至德堂演出《雅歌幻影》新創音樂會，由音樂三金得主柯智豪擔任製作人，邀金曲得主曹雅雯與邱誓舷指揮的高雄市國樂團共同演出，並加入「三牲獻藝」做跨領域的合作，讓國樂與電子音樂之間找出新的音樂型態。

為了讓三個不同領域的音樂演出，製作人柯智豪在選曲上也安排了不同的版圖框架思考，以展現各為不同主體的主場優勢，例如選擇了謝惠如老師的《印象鳶鳴》、朱雲嵩老師的《發燒e世代》等。曹雅雯也將演唱最新專輯的歌曲《食菜的刀》、《十三號水門》與炙手可熱的金獎成名曲《鹹汫》。

曹雅雯並演唱80年代國台語流行金曲如《那一夜你喝了酒》、《海海人生》，還有台灣國寶詞人李臨秋的作品《望春風》、《一個紅蛋》、《補破網》等。。

電音團隊「三牲獻藝」帶來《獻魚》、《小法迎神》、《木吒金吒》將扮演整場平衡的編曲與視覺設計，為國樂與流行歌曲帶上一層電音與民俗的質地，和大家一起探索全新的音樂風景。電音流派的「三牲獻藝」團體，是一個落實風土採集，並將電子音樂與台灣廟宇音樂元素混種、融合的電子音樂跨界長程計畫，也是一個全新形態的電子音樂演出團體。

柯智豪、曹雅雯與邱誓舷指揮的高雄市國樂團，共同用一歌一故事的軸線，串成一場聲光影像幻化無窮的金曲篇章。購票可上OPENTIX兩廳院生活售票網購票，購票優惠有同場次四張75折套票優惠及加入高雄愛樂之友八折優惠等。最新節目資訊請上臉書「高雄春天藝術節」FB+IG或春藝官網https://ksaf.khcc.gov.tw/查詢。

曹雅雯。圖／經紀公司提供
曹雅雯。圖／經紀公司提供

高雄市 國樂 音樂會

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