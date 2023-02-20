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洗刷「行人地獄」汙名 高市府：三箭齊發有具體成績

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
機車騎上人行道恐造成交通秩序混亂，高雄市政府逐步改善人行空間，已有一些成果。記者王慧瑛／攝影
機車騎上人行道恐造成交通秩序混亂，高雄市政府逐步改善人行空間，已有一些成果。記者王慧瑛／攝影

高雄市行人路權促進會體檢大順路一段人行道，為輪椅族、推娃娃車族群發聲，要求市府加快人行道改造進度，建議今年度交通罰鍰歲入，須至少提撥3%專款專用在改善行人安全。對此市府回應，改善人行空間是正在進行式，人行道改善長度持續進行、辦理機車退出人行道、增設行人專用時相等3箭齊發，已有一些成果。

高雄市交通局表示，改善行人交通環境是市府念茲在茲當務之急，市府除全力爭取中央預算建構人行設施外，透過教育、宣導、執法手段，提升「行人優先」交通觀念也是施政重點。

交通局說，市長上任至今已改善完成人行環境長度約1萬公尺，今年預計再增加2500公尺，並陸續完成13所校園通學步道改善，今年將加倍申請營建署補助，未來所有新闢道路、重劃區道路，均將人行道納入基本設施，逐步提升人行環境

機車退出人行道方面，民國101年起陸續完成5大商圈、20所大專院校、14所教學醫院周邊機車退出人行道措施。近5年則配合10大重要幹道、15所市立學校人行環境改善工程同步執行機車退出人行道，計42路段，共計長度3萬4840公尺，讓機車遠離人行空間，未來持續辦理。

號誌改善方面，高雄市共設置38處行人專用時相路口、294處行人早開時相，保護行人穿越路口安全，未來也會持續增設。交通局強調，未來將與行人路權團體建立聯繫管道，從工程、教育宣導、執法面著手，透過公私合作，攜手改變高雄交通文化。

機車騎上人行道恐造成交通秩序混亂，高雄市政府表示，改善人行空間是正在進行式。記者王慧瑛／攝影
機車騎上人行道恐造成交通秩序混亂，高雄市政府表示，改善人行空間是正在進行式。記者王慧瑛／攝影

人行道 高雄市 路權 行人地獄

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