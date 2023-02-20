受大陸地區挾帶境外汙染 屏東縣提前啟動空品不良應變

因應環保署預報從2月20日受東北季風挾帶大陸地區境外汙染物南下影響，中南部地區呈空品不良，屏東縣政府提早二天啟動空品不良應變，今上午9時成立空氣汙染防制指揮中心，要求轄內各工廠落實空氣汙染防制計畫降載及減排，提醒敏感族群自我防護，強化與上風處縣市共同加強空品不良應變及稽巡查作業。

環保局表示，為強化縣內汙染源減量，環保局以全方位啟動空汙應變管制，完成工廠現場稽查12家；符合逸散管理辦法砂石廠稽查7家，各廠配合廠區聯外道路洗掃執行77公里；轄區重點道路洗掃137公里；縣內前30大營建工地查核40場營建工地，改善高屏溪河川揚塵裸露地達450公頃；縣內主要露天燃燒熱點區域稽查，共計查獲1件露天燃燒。

移動源管制作業，機車管制上以巡查及車牌辨識共稽查535輛，加強在轉運站、醫療院所等敏感族群聚集區域執行柴油車目測判煙稽查315輛，此次應變作業空氣汙染減量達PM10為33.2公噸、PM2.5為2.8公噸。上述違規事項，環保局後續將依空汙法相關規定辦理及裁處，縣府期望藉由各汙染源應變管制，減少自身汙染排放，以減緩空品不良。

環保局指出，今日上午10時屏東縣政府已參與環保署緊急召開跨區空品應變小組會議，除協調上風處縣市共同執行空汙減量應變，已全面要求轄內各汙染源加強防制措施提升，包含針對排放量前三十大固定汙染源配合應變防制計畫自主減排或降載。

環保局要求轄內51家砂石場提升汙染源防制設備的操作效率，包含廠區灑水頻率由5次/天提升至8次/天，聯外道路灑水及沖洗工作灑水由5次/天提升至8次/天、砂石車降低車行速度由15km/hr降低至10km/hr。通報縣內前30大營建工地加強提升各項汙染源防制措施，並每4小時執行工地內外及認養街道灑水或洗掃。針對主要露天燃燒熱點區域搭配UAV無人機擴大稽查取締違法行為，以降低空氣汙染情形。