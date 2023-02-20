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高雄交通罰鍰預算涉短編 國民黨要求附帶決議放行

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市議會今審議多筆遭擱置預算，其中交通罰鍰涉預算短編一案，在國民黨提附帶決議下通過，記者 王昭月／攝影
高雄市議會今審議多筆遭擱置預算，其中交通罰鍰涉預算短編一案，在國民黨提附帶決議下通過，記者 王昭月／攝影

高雄市議會今天審議多筆擱置預算，其中遭國民黨擱置的交通罰鍰預算編列不符實一案雖然「過關」，但國民黨議會總召陳美雅提附帶決議，認為款項應專款專用，用於改善行人通行等用途，同黨議員陳麗娜也強調，預算一定要如實編列，不然大家永遠弄不清楚高市財政缺口到底多少。

高雄市議會議會今天審議完成112年度地方總預算案，審定總預算歲入為1550億5912萬1000元，公債及賒借收入101億9169萬9,000元，審定歲出為1608億5082萬元，債務還本44億元。

高市議會歷經第三屆第8次定期大會及第四屆第1、第2次臨時會的跨屆審議，今日完成112年度地方總預算案審議，其中歲入預算計刪減668萬7,000元，公債及賒借收入刪減248萬4000元，歲出預算刪減917萬1000元。臨時會將於22日閉幕。

今天上午議會審議多筆遭擱置預算，民進黨為求議程順利，進行甲紀動員，所幸過程平和。其中先前遭國民黨訾議的交通罰鍰預算編列不符實一案，雖以通過附帶決議方式過關，但國民黨議員仍認為，市府作為有改善空間。

國民黨團總召陳美雅說，這筆預算編15億，但實則近年收進的罰款高達20億以上，她為認為，開罰的金額應該在預算之內，不要為了達到一定成效或一定的目標額加開罰金。為此她提出附帶決議，要求交通罰款應專款專用，或提一定比例用在人行道修繕，號誌等，而不是流入市府大水庫，移做他用，「很多議員都認為，目前沒把罰金收入用於改善行人通行，很沒有道理」。

議員陳麗娜則說，預算一定要參照前年度決算如實來編列才準確，不然議會砍到15億，罰款收益卻多達22億，最後高市整體預算總數看起來反而減少，這是不對，這樣做大家永遠搞不清楚高市財政缺口是問題所在，「不要拿不正確的數字來讓議員審」，希望各局處都要如實編編，罰款徵罰性罰款都要小心，否則她會設法讓局處無法收到那麼多錢。

陳美雅 陳麗娜

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