響應月經平權 屏東來義幸福巴士免費提供生理用品

響應月經平權，高雄區監理所近日與屏東縣來義鄉公所合作，推出首部免費提供生理用品的幸福巴士「小炫風」，不論自身或同學、家人有需要，均可視需求自幸福巴士上索取使用。

屏東縣幸福巴士提供偏鄉就醫、接駁等服務，高雄區監理所運用幸福巴士響應月經平權，照顧弱勢女性隱性需求，近日與屏東縣來義鄉公所合作，以來義鄉幸福巴士「小炫風」作為首部免費提供生理用品的幸福巴士。

高雄區監理所所長李瑞銘說，月經貧窮已是國際上女性保障重要議題，女性初經年齡約分布於10歲至16歲，據統計，女性一生平均要花費新台幣10萬元購買生理用品，為此更應關照較弱勢的女性在經濟及照護觀念上的社會支持。

高雄區監理所今天透過新聞稿表示，幸福巴士上有紅色盒子作為車上的衛生棉展示盒，另有教育宣傳單及專業月經相關書籍置於幸福巴士上，此外還提供4箱生理用品給來義鄉公所隨時補充。

高雄區監理所指出，搭幸福巴士的乘客，不論是自身或家人、同學有需要，均可視需求自幸福巴士上索取單片或整包生理用品使用。

來義鄉長莊景星說，高雄區監理所與公所合作，讓鄉內幸福巴士率先響應捍衛月經平權活動，公所將全力配合辦理，並在各幸福巴士車上及公共廁所內，提供女性生理用品，打造全鄉更平等、友善的環境。

來義國小總務主任李淑敏說，除了幸福巴士上提供生理用品，校內護理師也將於校園持續進行性平教育，讓孩子從小建立性別平等觀念，並藉由幸福巴士多方資源的推廣，共同響應月經平權。