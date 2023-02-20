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境外空污來襲 屏東縣府啟動防制指揮中心

中央社／ 屏東縣20日電
境外空污移入，屏東縣政府啟動空品不良應變作業，並在20日上午9時成立空氣污染防制指揮中心，全面要求工廠落實降載及減排措施，並巡查移動源管制作業。（屏東縣政府提供） 中央社
境外空污移入，屏東縣政府啟動空品不良應變作業，並在20日上午9時成立空氣污染防制指揮中心，全面要求工廠落實降載及減排措施，並巡查移動源管制作業。（屏東縣政府提供） 中央社

受東北季風挾帶境外污染物影響，屏東縣政府已啟動空氣品質不良應變作業，並在今天上午9時成立空氣污染防制指揮中心，要求工廠落實降載及減排措施，也呼籲敏感族群自我防護。

屏東縣政府發布新聞表示，因應環保署預報今天受到東北季風挾帶境外污染物南下影響台灣，中南部地區將呈現空品不良情形，已於18日及19日啟動各項空品不良應變作業，上午9時成立空氣污染防制指揮中心，要求各工廠落實空氣污染防制計畫降載及減排措施，並強化與上風處縣市共同加強空品不良應變及稽巡查作業，藉以減緩空品不良情形。

環保局表示，為強化污染源減量，全方位啟動空污應變管制作業，包含完成工廠現場稽查12家；符合逸散管理辦法砂石廠稽查7家，配合廠區聯外道路洗掃執行77公里；重點道路洗掃137公里；查核40場營建工地，改善高屏溪河川揚塵裸露地達450公頃。

另外，移動源管制作業部分，機車管制以巡查及車牌辨識共稽查535輛，同時加強於轉運站、醫療院所等敏感族群聚集區域執行柴油車目測判煙稽查315輛。這次應變作業空氣污染減量達PM10為33.2公噸、PM2.5為2.8公噸。

環保局指出，全面要求各污染源加強防制措施提升，包含針對排放量前30大固定污染源配合應變防制計畫進行自主減排或降載；要求轄內51家砂石場提升污染源防制設備的操作效率，包含廠區灑水頻率由1天5次提升至1天8次、物料堆置自動灑水頻率由每30分鐘1次提升為每15分鐘1次、廠內防污設備操作頻率由1天1次提升1小時1次*。

縣府提及，目前依據最新空品預報資料，仍持續受境外污染及擴散條件較差且污染物累積情形，空品仍呈現不良情形，呼籲敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者與一般民眾配合加強自我防護措施，近日外出務必配戴口罩，並可多加利用空氣品質監測網（http://airtw.epa.gov.tw）或透過「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。

屏東縣政府 空氣品質 空污

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