高雄翻轉行人地獄惡名 民團：交通罰鍰至少3%專用改善安全
高雄市前議員林于凱今年初催生「高雄市行人路權促進會」，持續為行人權益發聲，盼結合公部門提解方翻轉「行人地獄」惡名。林于凱指出，盤點2023年度預算，行人環境改善僅編列1.1億元，占全部總預算不到千分之一，聯盟呼籲除已編列的1.1億元預算，今年度交通罰鍰歲入，須至少提撥3%專款專用在改善行人安全，才能加大改造環境力道。
林于凱偕中山大學公事所所長彭渰雯、小金魚親子共學協會創辦人吳亭君、標線改造台灣路小編劉冠頡等人今天一同體檢高雄市人行道環境，包含輪椅族、推著娃娃車的家長、騎單車4歲男童前後走在大順路一段，檢視人行道友善度，發現地磚鋪面破損，凹凸難行，附近正進行輕軌工程，路幅更窄，加上路旁臨停車輛不少，行人、輪椅族、娃娃車像在參加障礙賽般，要隨時留意腳步、輪胎角度，走得相當艱辛。
林于凱指出，2020年，台灣行人死傷數突破1.7萬人，平均每小時就有近2人傷亡，每年有300名以上行人在路上因交通事故意外死亡，2021年全年度A1死亡事故中，行人占10%。台灣被外媒評價為「行人地獄」，改善行人環境刻不容緩，高齡化也是不可逆的趨勢，如何創造大眾運輸搭乘便利性及下車後的步行安全性，更是城市文明指標，尤其是捷運及新設輕軌站周邊，如果沒有好的人行環境，如何鼓勵市民樂於搭乘大眾運輸工具？
彭渰雯出任高雄市行人路權促進會常務理事，她說，高雄老齡人口比率逐年上升，該關注的不只是當下行人環境，必須設想，未來有很多老年人無法自駕時，要如何能行得安心？改善行人路權需要系統性規畫與配套設計，包含人行道應平順、連續、無障礙，不應當有路障，除了店家製造的路障需要排除，台電變電箱或路燈也常成為路障，必須排除才能維持輪椅族通行寬度。
「應當人車分離，機車停車位全面退出人行道！」彭渰雯說，若有足夠寬度設置機車停車位，應當一律改以內縮式停車灣方式設置，不要設置在人行道上，否則等於鼓勵機車騎上人行道。行人路權的保障不能只靠政府，每一位公民都有責任，這是一場交通文化的革命。
吳亭君則為親子發聲，她提到，以捷運凹仔底站2號出口往大順路方向為例，市府號稱在輕軌大順路段實施人本造街計畫，目前的人行道環境卻是不及格，有狹小到輪椅根本過不去的路段，或是人行道破碎難走，甚至騎樓堆滿雜物，行人被迫走在車道旁，險象環生。
標線改造台灣路小編劉冠頡主張，改善行人環境，必須著重道路設計，不管是哪一種運具（步行、機動車、腳踏車），一定會有在路上互動的時候，如何兼顧多運具的空間分配，區分不同用路人，是一門學問。台灣街道空間分配可參考其他國家經驗，與行人最有關係的就是「路側的設施帶」，設施帶包含人行道、路燈、電箱、植栽、下水道、管線，有時還會有車輛出入口，如何有效整合，必須仔細設計，透過適當的空間分配，很多設施可以共存的，不互相衝突。
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