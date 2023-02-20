推動生態友善避免路殺 屏東林管處培訓在地社區

為避免台28線野生動物遭路殺，屏東林管處舉辦培訓課程，透過社區在地第一線民眾學習手機拍攝及紅外線自動相機架設等基本技能，成為道路設施優化及物種保育重要夥伴。

台28線橫跨北高雄到屏北，其中穿梭田寮月世界、旗山、美濃，一直到中央山脈南段腳下的六龜區，自然生態豐富完整，也因此部份路段往往成為中大型哺乳動物「路殺」(Roadkill)熱點。

為避免野生動物傷亡，屏東林區管理處與公路總局第三養護工程處高雄工務段合作的「台28線馬頭山路段周邊林地指標物種及生態友善設施成效調查計畫」，透過專業團隊執行路殺預防性監測及培力在地公民科學家，以獲得更全面資料，提供現有道路設施優化及物種保育參考。

屏東林管處與台28線周邊社區合作，透過公民科學家蒐集路殺即時數據，包括瞭解何謂「路殺」？這些動物遺骸又傳達哪些訊息？19日在旗山工作站舉辦「路殺調查與動物監測與公民科學家培訓課程」，邀請台灣路死動物觀察網、特有生物研究保育中心等專家經驗分享。

課程中進一步瞭解路殺調查方法、應用、路殺遺骸蒐集、動物特徵拍攝要點、哺乳類動物遺骸辨識，以及紅外線自動相機原理與架設方式等資訊。透過民眾回報簡單資訊，以反饋到道路的改善措施，讓野生動物能有條安全回家路。

屏東林管處今天新聞稿表示，這次公民科學家訓練，希望藉由台28線旁的社區夥伴有系統參與，收集最即時大量資料，以補足研究上資料空缺。同時也讓在地第一線民眾學習手機拍攝及紅外線自動相機架設等基本技能，讓在地社區成為道路設施優化及物種保育重要夥伴。