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來高雄看演唱會 到高雄首選電商平台消費就優惠！

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
搶演唱會商機，高雄首選電商平台推出期間限定折扣，圖為大樹知名伴手禮鳳荔雙心酥。記者王昭月／翻攝
搶演唱會商機，高雄首選電商平台推出期間限定折扣，圖為大樹知名伴手禮鳳荔雙心酥。記者王昭月／翻攝

高雄2j月到4月有多場「大咖」演唱會，看準歌迷龐大消費力，高雄農業局旗下「高雄首選」電商平台趁勢推出優惠活動，4月30日前下單，只要輸入「FUNSONG」優惠碼，不限消費金額即折抵50元，每名會員限使用一次，聽音樂也為高雄農漁產品應援。

繼上周知名西洋樂團新好男孩開唱後，高雄4月前接續西城男孩、安溥、韓國女團BLACKPINK、五月天及張惠妹等知名歌手樂團開唱，高雄電商平台趁勢向廣大歌迷招手，一起友善在地小農。

高雄市農業局表示，高雄首選電商平台主打友善小農，協助在地農民於線上販售優質蔬菜水果、五穀雜糧及果乾、梅子、生鮮漁產、畜牧等10大類、上百項商品，多是具有產銷履歷、有機驗證或CAS等優良農特產品，整年度都是採買的好時節。

農業局表示，高雄2至4月舉辦多場演唱會，看好這波演唱會商機，高雄首選電商平台也推出「高雄大FUNSONG」優惠活動，取「放送、放鬆、玩樂歌唱」之意，邀大家來高雄輕鬆聽歌之際，動動手指就能輕鬆將高雄優質在地的農漁畜產和加工品宅配回家，下單輸入優惠碼即可折抵，高雄首選電商平台網址為 https://www.khagri.org.tw/

搶高雄演唱會商機，高雄首選電商平台趁勢推出限定折扣，圖為六龜蜜風鈴蓮霧。記者王昭月／翻攝
搶高雄演唱會商機，高雄首選電商平台趁勢推出限定折扣，圖為六龜蜜風鈴蓮霧。記者王昭月／翻攝
搶高雄演唱會商機，高雄首選電商平台趁勢推出限定折扣。記者王昭月／翻攝
搶高雄演唱會商機，高雄首選電商平台趁勢推出限定折扣。記者王昭月／翻攝

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