來高雄看演唱會 到高雄首選電商平台消費就優惠！

高雄2j月到4月有多場「大咖」演唱會，看準歌迷龐大消費力，高雄農業局旗下「高雄首選」電商平台趁勢推出優惠活動，4月30日前下單，只要輸入「FUNSONG」優惠碼，不限消費金額即折抵50元，每名會員限使用一次，聽音樂也為高雄農漁產品應援。

繼上周知名西洋樂團新好男孩開唱後，高雄4月前接續西城男孩、安溥、韓國女團BLACKPINK、五月天及張惠妹等知名歌手樂團開唱，高雄電商平台趁勢向廣大歌迷招手，一起友善在地小農。

高雄市農業局表示，高雄首選電商平台主打友善小農，協助在地農民於線上販售優質蔬菜水果、五穀雜糧及果乾、梅子、生鮮漁產、畜牧等10大類、上百項商品，多是具有產銷履歷、有機驗證或CAS等優良農特產品，整年度都是採買的好時節。