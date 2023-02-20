高雄三民區汰換管線 今起到25日部分區域、時段停水
水情吃緊，高雄三民區部分區域今天起到2月25因汰換管線，每天上午9點到傍晚4點半實施部分區域及時段停水，用戶可及早因應。
自來水公司表示，停水區域主要在三民區寶珠里、寶興里、大豐二路（大順二路至大昌二路），大豐二路19巷、19巷1弄、45巷、67巷、85巷、113巷、118巷、125巷、135巷、135巷10弄，寶興路 、正忠路（春陽街至正忠路200巷），正忠路200巷、215巷，233巷、249巷，建武路（正忠路至正忠路200巷）、建武路206巷 ，正豐路（大豐二路至大昌二路157巷） ，大昌二路157巷，171巷，185巷。
水公司提醒用戶可提在停水前6小時儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；也應關閉抽水機電源，慎防火警。
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