高雄違停年破41萬件 議員：不友善的停車環境是癥結

高雄市警察局統計，111年取締汽機車違規停車有41萬8244件，最讓民眾詬病的並排停車有6萬4350件，占違規停車總取締件數15.39%，違停間接導致交通事故有278件，釀170人受傷。高雄加強執法，建工路是違停案量榜首，民代指「違停成為日常，不友善的停車政策是問題癥結」。

高雄市警局交通大隊指出，高雄近3年違停取締件數累計141萬5488件，2020年有53萬7944件，員警主動取締舉發26萬3680件，占49%；2021年取締件數45萬9300件，員警主動舉發20萬2279件，占44%；2022年41萬8244件，員警主動舉發22萬1763件，占53%，違停有逐年減少趨勢。

高雄去年違停取締「開單王」在建工路，一年5727件，亞軍為建國三路5313件，季軍是自由一路3794件。記者直擊建工路一帶，沿路有銀行、賣場、市場及學校，附近輕軌大順路段正施工，區域停車格位不足，即便警方加強取締，放眼望去，道路兩旁隨時可見車輛違停在紅線。建國三路則是鄰近高雄火車站，也毗鄰雄中、南北貨重鎮三鳳中街等，轎車、貨車違停或並排是常態。

市議員郭建盟說，支持警方取締違停，提升駕駛守法習慣，交通單位要思考，為何違停如此氾濫，甚至成為市民日常，問題出在不友善停車政策，光取締難徹底解決問題，徒增民怨，造成商家生計、交安兩難，最佳解方是路邊停車格適度回歸，滿足停車需求，兼顧商圈發展條件，也能改善違停或並排問題。

郭指出，為發展大眾運輸運量，近年捷運站、商圈周邊路邊停車格被塗銷，例如高雄市區中山路沿線一路紅線，因停車不便，商圈生意蕭條，人車潮轉到停車相對便利的賣場，或必須違停登門消費。其實路幅夠大，可重新規畫，增加路邊停車空間，對駕駛、店家、交通秩序都有助益。

林姓車主說，有時趕著進銀行或店家辦事，實在找不到車位，不得已才違停。陳姓市民認為，有些路段停車位少，要解決違停亂象，交通局應增設停車空間，才能創造多贏。

並排違停害人不淺，除貪圖便利外，專家追究原因仍是都市停車空間不足所致，審視行車空間，並非車道愈寬愈安全，台灣交通安全協會副理事長林志學直言，違停取締不是萬靈丹，台灣街頭違停已是陋習，建議調整車道寬度，明確畫分行車帶、停車帶，改變路型是重要一步，才能有效處理違停亂象。

高雄市交通局副局長劉建邦說回應，違停或並排停車對行車安全危害甚鉅，須加強執法力道，各都會區停車政策走向「路外停車場為主、路邊停車為輔」，高雄市區中山路一帶皆為紅線，是因沿線有多個捷運站，須兼顧行人、車流等秩序。交通局也會針對各路段需求，規畫停車彎供民眾使用。