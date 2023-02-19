高雄水情吃緊 市府設13處次級用水免費取水點

今年高雄雨量創30年新低，加上今天高屏溪攔河堰川流量遞降到僅剩7.9cms，因應水情吃緊，高市府工務局攜手營造業，在13處工地設置免費取水點，供應次級用水。

根據經濟部水利署南區水資源局官網統計，作為高雄市民生用水主要水源的高屏溪攔河堰，截至今天下午2時，川流量已降至約7.9cms（1cms為每秒川流1立方公尺的水），比月初的9.2cms更低。

為節約用水，高雄市副市長林欽榮日前視察左營「崇實安居」社會住宅工程現地地下開挖抽水轉供情形；林欽榮說，將由市府部門帶頭做起，優先利用地下水，也要求工務局儘速完成取水地圖APP，供民眾查詢。

水利局表示，今年冬季南部降雨量減少，現階段高雄水情為提醒綠燈，主要水源高屏溪攔河堰川流量也遞降，雖不影響民生及產業用水，仍須落實節約用水。

高雄市政府工務局發布新聞稿指出，開挖地下室時，建築工地須降低地下水位以維持土壓平衡，抽取地下水往往直接排至水溝；因應水情，市府清查現在深開挖建築工地353處，可提供次級用水的建案共52處。

工務局與業者協調設置取水點，目前已有13處工地設置完成，預估每日可提供1135噸水量；工務局表示，將逐步宣導工地建置取水點至52處，提供消防用水、植栽澆灌、道路清洗及民眾家中洗掃、沖廁等使用。