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放大演唱會經濟效益 高雄型男局長大推「加食延暢」

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市經發局長廖泰翔昨晚參加新好男孩演唱會結束後持票根前往合作店家。圖／高雄市經發局提供
高雄市經發局長廖泰翔昨晚參加新好男孩演唱會結束後持票根前往合作店家。圖／高雄市經發局提供

西洋團體新好男孩2023 DNA世界巡迴演唱會台灣行昨晚在高雄獨家開唱，吸引近萬各地歌迷湧入巨蛋體育館，高雄市經發局在場外設攤強力宣傳「加食延暢」方案，發送酷卡提醒歌迷「票根不要丟」。經發局長廖泰翔也在演唱會後持票根前往合作店家續攤消費，兌換免費飲品，大呼「聽完演唱會，續攤最對味！」

市府攜手業者推廣高雄夜經濟，各地歌迷來高雄，憑票根享吃喝玩樂及遊程等各種優惠。廖泰翔昨晚欣賞演唱會後，前往巨蛋附近的咖啡酒吧消費，並兌換店家提供的特色調飲。廖提到，加食延暢方案將持續到4月中旬的張惠妹演唱會，讓歌迷能好好享受高雄風情，也為店家帶入商機，創造多贏。

來自台北29歲陳姓男子昨晚聽完新好男孩後到咖啡酒吧續攤，他說，市府推店家優惠能拉長停留時間，也感受到市府熱情，住宿隔天還能在高雄繼續走逛。

位於巨蛋體育場附近的咖啡酒吧合作店家表示，看好高雄多場演唱會消費人潮，發揮地利之便參與活動，希望藉憑票根換購一杯經典飲品優惠，推廣店家知名度與增加宵夜場業績，昨天演唱會後2小時內有5名消費者拿票根來兌換飲品，也加點餐食。

經發局表示，「加食延暢」促進演唱會經濟行動會持續到4月，其中「高雄夜chill處」方案招募在地特色的居酒屋、餐酒館等餐飲店家，鼓勵業者規畫憑票贈飲品或餐點等優惠方案吸引歌迷續攤，活動官網（https://www.khafterparty.com.tw/）上詳載店家資訊及優惠內容，提醒歌迷票根不要丟，憑票續攤很超值。

高雄市政府經發局昨天在演唱會場外設攤宣傳「加食延暢」活動，並印製酷卡發送提醒歌迷「票根不要丟」，保留票根可享高雄吃喝玩樂優惠。圖／高雄市經發局提供
高雄市政府經發局昨天在演唱會場外設攤宣傳「加食延暢」活動，並印製酷卡發送提醒歌迷「票根不要丟」，保留票根可享高雄吃喝玩樂優惠。圖／高雄市經發局提供
關心歌迷在合作店家消費狀況，高雄市經發局長廖泰翔（右）昨天在新好男孩演唱會結束後持票根前往合作店家，續攤消費，也兌換免費飲品。圖／高雄市經發局提供
關心歌迷在合作店家消費狀況，高雄市經發局長廖泰翔（右）昨天在新好男孩演唱會結束後持票根前往合作店家，續攤消費，也兌換免費飲品。圖／高雄市經發局提供
高雄市政府經發局昨天在演唱會場外設攤宣傳「加食延暢」活動，並印製酷卡發送提醒歌迷「票根不要丟」，保留票根可享高雄吃喝玩樂優惠。圖／高雄市經發局提供
高雄市政府經發局昨天在演唱會場外設攤宣傳「加食延暢」活動，並印製酷卡發送提醒歌迷「票根不要丟」，保留票根可享高雄吃喝玩樂優惠。圖／高雄市經發局提供
有歌迷昨晚聽完演唱會後持票根到合作店家續攤消費，免費兌換調飲。圖／高雄市經發局提供
有歌迷昨晚聽完演唱會後持票根到合作店家續攤消費，免費兌換調飲。圖／高雄市經發局提供
加食延暢合作店家，張貼「高雄夜chill處」專屬識別。圖／高雄市經發局提供
加食延暢合作店家，張貼「高雄夜chill處」專屬識別。圖／高雄市經發局提供
有歌迷昨晚聽完演唱會後持票根到合作店家續攤消費，免費兌換調飲。圖／高雄市經發局提供
有歌迷昨晚聽完演唱會後持票根到合作店家續攤消費，免費兌換調飲。圖／高雄市經發局提供
關心歌迷在合作店家消費狀況，高雄市經發局長廖泰翔（右）昨天在新好男孩演唱會結束後持票根前往合作店家，續攤消費，也兌換免費飲品。圖／高雄市經發局提供
關心歌迷在合作店家消費狀況，高雄市經發局長廖泰翔（右）昨天在新好男孩演唱會結束後持票根前往合作店家，續攤消費，也兌換免費飲品。圖／高雄市經發局提供

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