放大演唱會經濟效益 高雄型男局長大推「加食延暢」

西洋團體新好男孩2023 DNA世界巡迴演唱會台灣行昨晚在高雄獨家開唱，吸引近萬各地歌迷湧入巨蛋體育館，高雄市經發局在場外設攤強力宣傳「加食延暢」方案，發送酷卡提醒歌迷「票根不要丟」。經發局長廖泰翔也在演唱會後持票根前往合作店家續攤消費，兌換免費飲品，大呼「聽完演唱會，續攤最對味！」

市府攜手業者推廣高雄夜經濟，各地歌迷來高雄，憑票根享吃喝玩樂及遊程等各種優惠。廖泰翔昨晚欣賞演唱會後，前往巨蛋附近的咖啡酒吧消費，並兌換店家提供的特色調飲。廖提到，加食延暢方案將持續到4月中旬的張惠妹演唱會，讓歌迷能好好享受高雄風情，也為店家帶入商機，創造多贏。

來自台北29歲陳姓男子昨晚聽完新好男孩後到咖啡酒吧續攤，他說，市府推店家優惠能拉長停留時間，也感受到市府熱情，住宿隔天還能在高雄繼續走逛。

位於巨蛋體育場附近的咖啡酒吧合作店家表示，看好高雄多場演唱會消費人潮，發揮地利之便參與活動，希望藉憑票根換購一杯經典飲品優惠，推廣店家知名度與增加宵夜場業績，昨天演唱會後2小時內有5名消費者拿票根來兌換飲品，也加點餐食。

經發局表示，「加食延暢」促進演唱會經濟行動會持續到4月，其中「高雄夜chill處」方案招募在地特色的居酒屋、餐酒館等餐飲店家，鼓勵業者規畫憑票贈飲品或餐點等優惠方案吸引歌迷續攤，活動官網（https://www.khafterparty.com.tw/）上詳載店家資訊及優惠內容，提醒歌迷票根不要丟，憑票續攤很超值。