屏東龍頸溪打造水岸綠廊 預計3月初動工

屏東縣政府打造內埔鄉龍頸溪水岸生態環境綠廊，啟動「蜿蜒龍頸溪，民水情相連」營造計畫，預計3月初動工，完工後盼解決易淹水問題，讓客庄兼具綠蔭水畔微風亮點。

縣府水利處水利工程科告訴中央社記者，改善內埔鄉龍頸溪颱風暴雨來臨時易淹水問題，並塑造優質水岸生態環境綠廊，向中央爭取新台幣6000萬元改善工程經費。目前經費確認到位，正在進行工程預備，也與地方進行說明討論，預計3月初動工，工期約280天。

水利處指出，工程內容包含進行排水護岸改善長度約220公尺、2座橋梁及天后宮旁人行跨橋改建工程。

水利處表示，關鍵橋梁改建以在地文化為裝飾出發點、柔和線條譬喻水流波動，以客家及天后宮意象進行裝飾，搭配休憩元素與夜間光景效果，加入宗教元素設置騰龍與祥雲點綴於休憩座椅空間，呼應龍頸溪名稱，橋上燈具造型另以廟宇燕尾及祭典的紅燈籠為主題，增添喜氣氛圍。

水利處說，為營造具有地方人文精神與歷史元素亮點，創造舒適友善的河濱環境，並串聯天后宮、伯公廟等周邊，期待能成為鄰里社區活動空間，讓龍頸溪展現具有客家歷史、文化、古蹟與遊憩的新風貌。