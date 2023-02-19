水情吃緊滴滴皆珍貴 高雄建築工地設取水點供應次級水

因應水情吃緊，高雄市政府工務局與營造、不動產公會合作，在高雄13處工地設置次級用水免費取水點，副市長林欽榮今天率領市府工務局、水利局、都發局前往左營「崇實安居」社宅工程現地視察地下開挖抽水轉供情形。林欽榮說，將由消防局、養工處、環保局等公部門帶頭做起，優先取用地下水再利用，並指示工務局盡速完成取水地圖App，供民眾查詢取地下水使用。

林欽榮說，由國家住都中心興建的社宅「崇實安居」，預計114年完工啟用，由國家住都中心營運管理，規畫設計上考量單身者、小家庭、高齡者、身障或青年人居住需要，提供社會住宅859戶，是融合社會福利設施、兼顧建築品質的優質住宅。施工階段會將水資源再利用納入考量，目前進行至地下室施工，地下水每日出水量約2400公升，並將抽出的地下水提供作為工地車輛清洗、防止道路揚塵用水來源，也透過設置取水口供社區民眾使用，減少水資源浪費。

建築工地開挖地下室時，需要降低地下水位以維持土壓平衡，抽取的地下水往往直接排至水溝，造成水資源浪費。市府因應水情緊繃，清查高雄市深開挖建築工地353處，可提供次級用水建案共計52處，為此宣導水資源再利用並積極協調設置取水點，目前已有13處工地同意並設置完成，預估每日可提供1135噸水量，未來也逐步宣導工地建置取水點至52處，提供消防局消防用水、養護工程處市區綠化植栽澆灌、道路清洗及民眾家中洗掃、沖廁等使用。

水利局表示，今年冬季南部降雨量減少，目前高雄地區水情為提醒綠燈，主要水源高屏溪攔河堰川流量也遞降，暫不影響民生及產業用水需求，仍必須落實節約用水，以穩定供應枯水期間公共用水。

各廠商在工地施做連續壁的過程中，需在密閉空間向下開挖，隨著施工進度鑿井持續抽取地下水，逐步降低地下水位避免回升，直到建物的自體重量大於水的浮力，期間可設置取用水的臨時設施，提供市民取用作為澆灌洗地的次級用水，讓營建工地水資源再利用，增加自來水調度量能。