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改善龍頸溪暴雨淹水 水利處排水護岸改善工程近期動工
屏東縣府水利處為改善內埔鄉龍頸溪現況颱風暴雨來臨時易淹水，並打造優質水岸生態環境綠廊，啟動「蜿蜒龍頸溪，民水情相連」龍頸溪水岸環境營造計畫，已向中央爭取辦理龍頸溪段改善工程，已完成發包作業，近期將動工。
水利處表示，本工程關鍵橋梁改建以在地文化為裝飾出發點、柔和線條譬喻水流波動，搭配治理對象名稱「龍頸」之龍的形象，佐以客家及天后宮意象裝飾，搭配休憩元素與夜間光景效果。搭配宗教元素設置騰龍與祥雲點綴於休憩座椅空間，呼應龍頸溪名稱，橋上燈具造型另以廟宇燕尾及祭典之紅燈籠為主題，增添喜氣氣氛。
水利處指出，總工程經費6000萬元，辦理排水護岸改善長度約220公尺、及2座橋梁（內埔橋及秋善橋）與天后宮旁人行跨橋改建工程。
水利處說，營造具地方人文精神與歷史元素的亮點，創造友善的河濱環境，賦予六堆母親河龍頸溪嶄新風貌及都市休憩空間，並串連周邊節點空間，包括，天后宮、伯公廟及水岸綠廊等，整治改善龍頸溪護岸工程，期待成為鄰里社區活動重要節點。
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