認識循環經濟 熱博展出國產材暨銀合歡移除循環經濟館

淨零碳排及 循環經濟【循環經濟】循環經濟（Circular Economy）的概念最早是由英國環境經濟學家大衛‧皮爾斯和克里•特納（R. Kerry Turner）於1989年提出。工業革命以來人們一直採用線性生產消費模式，不斷地消耗有限的資源，循環經濟則是建立循環利用資源的經濟發展模式，形成「資源、產品、再生資源」的循環，使整個系統產生極少的廢棄物，甚至達成零廢棄的終極目標。 是延緩 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 解方，屏東熱帶農業博覽會設置「國產材暨銀合歡移除循環經濟館」，介紹屏東在原生種造林木種苗、撫育、國產材疏伐利用、林下經濟等林業產業鏈，以及為移除外來入侵植物銀合歡所做的循環利用，讓民眾了解最夯的移除外來種及碳匯議題，展期到228。

農業處長鄭永裕說，熱博展區中，看見為數眾多的銀合歡樹幹圍繞，呈現外來入侵植物叢生壓迫原生物種的情境，並提供讓民眾近距離接觸銀合歡的機會，場內展示永盛林業合作社生產的相思樹、苦楝等本縣主要造林樹種苗木。

也邀集屏東縣林產業廠商進駐，農科的元宇生技及中菱綠材料，分別展出運用國產竹材及國產台灣杉生產的創意傢俱及木絲鑽泥板綠建材；還有獲得FSC森林驗證的永在林業合作社，展出其菇蕈太空包配方的各種自產造林樹種的木屑、展現相思樹優美紋路的木質地板及茶盤。

屏東科技大學產學合作風味BBQ木質顆粒，以安全無虞的農林副資材為原料，可為露營野炊料理更添滋味，展現屏東縣產官學各界在循環經濟、淨零碳排及提升國產材自給率上加緊腳步。