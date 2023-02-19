影／屏東魯凱族公費醫師回鄉任職 深獲族人信賴

部立屏東醫院血液腫瘤科醫師35歲柯亞倫，來自屏東縣瑪家鄉美園部落魯凱族，去年8月回到家鄉任職，來自普通家庭的他，從小靠著自學，崇文國中畢業後，一路從雄中，中山醫學大學醫學系畢業，面對患者，他用淺顯易懂方式說明，降低患者不安，他的專業也獲族人信賴肯定。

外型陽光、親切的柯亞倫，穿梭在醫院診間巡診，親切與病患互動，對病人提出問題，很有耐心的逐一說明，加強病患的信心。

談起求學過程，柯亞倫出身平凡家庭，從小沒有辦法補習，他靠著自學，考上醫學系，醫學系畢業後，2014年醫師執照全國第9名、2019年內科專科醫師、2021年血液專科、與2022年腫瘤專科醫師，都獲得全國榜首。

會選擇血液、腫瘤專科，柯亞倫說，父親在他大四、大五時因鼻咽癌過世，可能是這個原因，讓他對腫瘤科很嚮往，也因為血液腫瘤科是最難的，「我很喜歡克服困難」，選擇挑戰腫瘤科。

柯亞倫說，多數人認為血液腫瘤科面對是癌症患者，心理壓力很大，但他反而認為患者其實早有心理準備，他會鼓勵患者正向面對，積極配合療程，當病患的生活因為治療而有所改善，重燃起希望，就是他最大成就感。

柯亞倫的專長是各種血液疾病診治、各類固態腫瘤癌症的診治、血液及骨髓移植相關諮詢、癌末病人安寧照顧等，前年在高醫升任主治醫師，身為公費生，他去年決定回到家鄉部立屏東醫院任職。

台灣原住民醫學學會成員柯亞倫說，回到家鄉且身為原住民醫師，當原住民患者或家屬當看到有原住民醫師，會希望給他看診，以醫師、原住民身分幫助患者，讓他很開心，也會用簡單的母語跟族人問候，拉近距離，也很珍惜能有機會服務原鄉族人，獲得信賴。