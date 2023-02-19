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驚！高雄2月沒下一滴雨 「喬木界女神」趁勢爆開美呆

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市最具代表性的洋紅風鈴木，位於前鎮區的民權國小校牆外，滿樹粉紅，花瓣掉落人行道也很有意境。記者石秀華／攝影
高雄市最具代表性的洋紅風鈴木，位於前鎮區的民權國小校牆外，滿樹粉紅，花瓣掉落人行道也很有意境。記者石秀華／攝影

慘兮兮！根據中央氣象局高雄氣象站的資料顯示，高雄冬天從去年12月起算，當月僅降下15.5毫米雨量，今年1月僅3天微雨量，2月迄今沒下過一滴雨，乾旱缺水現象令人擔憂，但有「喬木界女神」之稱的洋紅風鈴木，卻趁勢在街頭爆開，滿樹粉紅像棉花糖，勾人眼球，怎麼拍都好看。

南部地區遇30年乾旱，儘管高市府水利局聲稱高雄水情正常，有備援水源70萬噸可隨時上場，但從高雄降雨量來看，數字會說話，缺水危機仍不免令人憂心。

依據中央氣象局高雄氣象站的資料顯示，高雄去年年雨量降下971毫米，從有氣象站以來的1931年年雨量1828毫米來看，去年2022年的971毫米的降雨量是史上第5低。

高雄氣象站站長陳文信指出，以高雄今年冬天的雨量來看，去年12月只下了3天的雨量，分別落在17號的14.5毫米以及18號的1毫米雨量；今年1月降雨量不足，只有3天出現連1毫米都不到的微雨量；2月則迄今都沒下半滴雨。

陳文信表示，冬雨沒來，高雄要渴望降下能解旱的雨量，恐怕得等到颱風或5、6月梅雨季來臨，才可能解旱。

相對乾旱現象，高雄街頭卻因缺水增添些許喜氣，有「喬木界女神」之稱的洋紅風鈴木因少雨「一頁知秋」，在冬末春初之際，因雨下得極少而綻放，美得令人讚嘆。

洋紅風鈴木又稱紅花風鈴木，開花時的粉紅、桃色的花朵像極了一朵朵的棉花糖，勾人眼球，不輸日本櫻花美景。其中，高市最具代表性的洋紅風鈴木，位於前鎮區的民權國小校牆外，滿樹粉紅，一棵洋紅風鈴木勝過一片林，怎麼拍都好看。

記者發現高雄市前鎮警分局大門外，也有一棵洋紅風鈴木綻放陪襯，削弱警局陽剛的氣氛，增添幾分柔美。有網友推薦高雄師範大學校區內的洋紅風鈴木群花綻放，翻牆衝出的氣勢美到爆炸；澄清湖環湖步道沿線300棵洋紅風鈴木，也被網友列為是春天散步賞花最佳去處。

市府工務局曾推薦中正路、和平路、高楠公路、水管路、翠亨南北路自行車道，稍稍留意，都可能會和「1名」或「數個」喬木界女神不期而遇。

高雄市最具代表性的洋紅風鈴木，位於前鎮區的民權國小校牆外，滿樹粉紅，勾人眼球，民眾搶拍美景。記者石秀華／攝影
高雄市最具代表性的洋紅風鈴木，位於前鎮區的民權國小校牆外，滿樹粉紅，勾人眼球，民眾搶拍美景。記者石秀華／攝影
高雄市前鎮區一心路與和平路口，也有洋紅風鈴木爆開。記者石秀華／攝影
高雄市前鎮區一心路與和平路口，也有洋紅風鈴木爆開。記者石秀華／攝影
高雄師範大學位於和平路校區內的洋紅風鈴木群花綻放，美到爆炸。記者石秀華／攝影
高雄師範大學位於和平路校區內的洋紅風鈴木群花綻放，美到爆炸。記者石秀華／攝影
高雄市前鎮警分局大門外，也有一棵洋紅風鈴木綻放陪襯，削弱警局陽剛的氣氛，增添幾分柔美。記者石秀華／攝影
高雄市前鎮警分局大門外，也有一棵洋紅風鈴木綻放陪襯，削弱警局陽剛的氣氛，增添幾分柔美。記者石秀華／攝影
高雄市今年冬季少雨，位於前鎮區的民權國小校牆外的洋紅風鈴木，滿樹粉紅，像爆開的棉花糖般，一棵洋紅風鈴木勝過一片，怎麼拍都好看。記者石秀華／攝影
高雄市今年冬季少雨，位於前鎮區的民權國小校牆外的洋紅風鈴木，滿樹粉紅，像爆開的棉花糖般，一棵洋紅風鈴木勝過一片，怎麼拍都好看。記者石秀華／攝影
高雄市師範大學校區內的洋紅風鈴木一整排花朵綻放，看了心曠神怡。記者石秀華／攝影
高雄市師範大學校區內的洋紅風鈴木一整排花朵綻放，看了心曠神怡。記者石秀華／攝影
高雄市師範大學校區內的洋紅風鈴木群花綻放，有一股翻牆衝出的氣勢。記者石秀華／攝影
高雄市師範大學校區內的洋紅風鈴木群花綻放，有一股翻牆衝出的氣勢。記者石秀華／攝影

風鈴木

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