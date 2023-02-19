快訊

北市一殯矗立鬧區逾半世紀 在地居民帶路直擊生活圈

獨／「北市最大嫌惡設施」何時能拆？ 李四川曝時間點

北台灣有感、上午7時32分宜蘭規模4.6地震 最大震度3級

衛武營「寵物日」 帶毛小孩上班超療癒

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。記者徐如宜／攝影

衛武營國家藝術文化中心在昨天補班日，試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。辦公室一下多了3隻貓與10幾隻狗，毛小孩們乖乖的跟著主人上班，補班日一點兒也不憂鬱，反而超療癒！

衛武營藝術總監簡文彬表示，約莫在一年前的員工會議中提到動物友善課題，散會後有些工作人員反映，於是有了「寵物日」的構想。衛武營在一般室內實施「寵物不落地」，他認為衛武營既然是生態園區，對於寵物可以再多些包容，經過數次討論，決定選在一個「補班日」舉行寵物日。

衛武營營運辦公室昨天首度舉辦寵物日，員工可以帶著自家寶貝一起來上班。衛武營表示，經過事先登記與溝通，昨一大早迎來了許多小客人，有貓咪自在跑跳吃肉泥，有狗狗乖巧地和主人坐在同一張辦公椅上，各家寶貝不時互相打招呼串門子，讓全館夥伴獲得滿滿能量與幸福感。在確保工作效能與寵物福祉的前提下，和毛孩們在衛武營度過難忘的一天。

簡文彬也帶來自家貓咪，狗狗「烏嚕嚕」乖乖待在主人懷裡，不吵不鬧等下班。「真的很療癒耶！」員工說，星期六補班本來覺得有些憂鬱，結果可以帶著毛小孩來上班，也是紓壓的一種方式，超幸福。

衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，總監簡文彬也帶著寵物貓來上班。圖／衛武營提供
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，總監簡文彬也帶著寵物貓來上班。圖／衛武營提供
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。記者徐如宜／攝影

寵物 衛武營 補班日

延伸閱讀

補班日咖啡小確幸！ 星巴克「第2杯半價」 FLASH COFFEE連續4天「買1送1」

才透露腦死 金曲歌王許富凱爸爸今不幸離世

許富凱首跨界合作古典樂 獲國際級指揮讚唱贏歌后好剉

許富凱突淚灑舞台 幫加護病房的爸爸留位：沒恨過他

相關新聞

國土計畫公聽會 高雄原民有聽沒懂

高雄市近半土地是原住民行政區，政府推動國土計畫，議員反映部落公聽會只有1人聽得懂，如桃源區7成土地畫入國土保護區，發展受...

衛武營「寵物日」 帶毛小孩上班超療癒

衛武營國家藝術文化中心在昨天補班日，試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。辦公室一下多了3隻貓與10幾隻狗，毛...

金門新推手機平板座 受歡迎

為慶祝金門大橋通車及首次金門大橋馬拉松活動，金門縣府政風處近期推出廉政風獅爺手機平板座，以連結小金門與大金門之間的金門大...

不滿取消補助 檳榔農怒：乾脆列毒品

農委會日前公告，取消種植檳榔每年1萬元的農業基本補助，立委鍾佳濱昨邀集相關業者辦說明會，多名種檳榔農到場批評；農委會副主...

貨車斗變瓦斯貯桶場 消防勸離

台東市部分瓦斯業者將瓦斯桶放小貨車上，停社區空地、路旁，地方居民質疑將小貨車當成集散貯存場，長期放戶外風吹日曬雨淋，沒有...

六龜冷鏈場動土 明年5月完工

高雄六龜冷鏈理集貨包裝場昨辦動工典禮，場區超過千坪，農委會主委陳吉仲表示，「誰決定冷鏈空間，誰就決定農產品價格！」完工後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦