衛武營「寵物日」 帶毛小孩上班超療癒

衛武營國家藝術文化中心在昨天補班日，試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。辦公室一下多了3隻貓與10幾隻狗，毛小孩們乖乖的跟著主人上班，補班日一點兒也不憂鬱，反而超療癒！

衛武營藝術總監簡文彬表示，約莫在一年前的員工會議中提到動物友善課題，散會後有些工作人員反映，於是有了「寵物日」的構想。衛武營在一般室內實施「寵物不落地」，他認為衛武營既然是生態園區，對於寵物可以再多些包容，經過數次討論，決定選在一個「補班日」舉行寵物日。

衛武營營運辦公室昨天首度舉辦寵物日，員工可以帶著自家寶貝一起來上班。衛武營表示，經過事先登記與溝通，昨一大早迎來了許多小客人，有貓咪自在跑跳吃肉泥，有狗狗乖巧地和主人坐在同一張辦公椅上，各家寶貝不時互相打招呼串門子，讓全館夥伴獲得滿滿能量與幸福感。在確保工作效能與寵物福祉的前提下，和毛孩們在衛武營度過難忘的一天。