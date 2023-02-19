衛武營「寵物日」 帶毛小孩上班超療癒
衛武營國家藝術文化中心在昨天補班日，試辦「寵物日」，邀請員工帶著自家寶貝一起來上班。辦公室一下多了3隻貓與10幾隻狗，毛小孩們乖乖的跟著主人上班，補班日一點兒也不憂鬱，反而超療癒！
衛武營藝術總監簡文彬表示，約莫在一年前的員工會議中提到動物友善課題，散會後有些工作人員反映，於是有了「寵物日」的構想。衛武營在一般室內實施「寵物不落地」，他認為衛武營既然是生態園區，對於寵物可以再多些包容，經過數次討論，決定選在一個「補班日」舉行寵物日。
衛武營營運辦公室昨天首度舉辦寵物日，員工可以帶著自家寶貝一起來上班。衛武營表示，經過事先登記與溝通，昨一大早迎來了許多小客人，有貓咪自在跑跳吃肉泥，有狗狗乖巧地和主人坐在同一張辦公椅上，各家寶貝不時互相打招呼串門子，讓全館夥伴獲得滿滿能量與幸福感。在確保工作效能與寵物福祉的前提下，和毛孩們在衛武營度過難忘的一天。
簡文彬也帶來自家貓咪，狗狗「烏嚕嚕」乖乖待在主人懷裡，不吵不鬧等下班。「真的很療癒耶！」員工說，星期六補班本來覺得有些憂鬱，結果可以帶著毛小孩來上班，也是紓壓的一種方式，超幸福。
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