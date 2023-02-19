聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門新推手機平板座 受歡迎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門廉政風獅爺手機平板座推出後，受到好評。記者蔡家蓁／攝影
金門廉政風獅爺手機平板座推出後，受到好評。記者蔡家蓁／攝影

為慶祝金門大橋通車及首次金門大橋馬拉松活動，金門縣府政風處近期推出廉政風獅爺手機平板座，以連結小金門與大金門之間的金門大橋為背景，由風獅爺達人、浯州陶藝工作室主人王明宗設計，推出後受到好評。

金門政風處歷年來都會製作各式宣導品，從最早期的風獅爺鑰匙圈開始，後來不斷改版，已出到第九代。

政風室科長吳俊揚說，每一代公仔推出都會接到民眾洽詢電話，有一年接到來自香港的電話表示，詢問可否買整組，後來大家幫忙分擔國際郵資，成就一樁美事。

廉政風獅爺是結合金門風獅爺與上古法獸獨角、四蹄特徵設計而成，藉由金門風獅爺「鎮（政）風、避邪」與廌獸「明辨是非」特性，彰顯防貪、反貪。政風處處長陳宗強說，以金門大橋為背景，2尊廉政風獅爺手牽手，意寓金門更緊密相連。

金門大橋 風獅爺

延伸閱讀

金門中小學設置太陽能光電運動場 8所學校有意願

影／打對台？金門圓頭開第4家店選在良金旁 意外掀牛肉麵大戰

金門唯一陸資企業陸島酒店將法拍 員工聞訊心情平靜

亞洲跳島郵輪聯盟拜會金門縣長 盼共推台灣跳島郵輪

相關新聞

國土計畫公聽會 高雄原民有聽沒懂

高雄市近半土地是原住民行政區，政府推動國土計畫，議員反映部落公聽會只有1人聽得懂，如桃源區7成土地畫入國土保護區，發展受...

金門新推手機平板座 受歡迎

為慶祝金門大橋通車及首次金門大橋馬拉松活動，金門縣府政風處近期推出廉政風獅爺手機平板座，以連結小金門與大金門之間的金門大...

不滿取消補助 檳榔農怒：乾脆列毒品

農委會日前公告，取消種植檳榔每年1萬元的農業基本補助，立委鍾佳濱昨邀集相關業者辦說明會，多名種檳榔農到場批評；農委會副主...

貨車斗變瓦斯貯桶場 消防勸離

台東市部分瓦斯業者將瓦斯桶放小貨車上，停社區空地、路旁，地方居民質疑將小貨車當成集散貯存場，長期放戶外風吹日曬雨淋，沒有...

六龜冷鏈場動土 明年5月完工

高雄六龜冷鏈理集貨包裝場昨辦動工典禮，場區超過千坪，農委會主委陳吉仲表示，「誰決定冷鏈空間，誰就決定農產品價格！」完工後...

廣角鏡／捐髮助癌友

屏東縣恆春鎮山海國小四年級女童盧慧娟，自幼受父親擔任救護車司機的啟發，繼4年前剪髮、捐髮助癌友公益活動後，今年再剪下30...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦