金門新推手機平板座 受歡迎

為慶祝金門大橋通車及首次金門大橋馬拉松活動，金門縣府政風處近期推出廉政風獅爺手機平板座，以連結小金門與大金門之間的金門大橋為背景，由風獅爺達人、浯州陶藝工作室主人王明宗設計，推出後受到好評。

金門政風處歷年來都會製作各式宣導品，從最早期的風獅爺鑰匙圈開始，後來不斷改版，已出到第九代。

政風室科長吳俊揚說，每一代公仔推出都會接到民眾洽詢電話，有一年接到來自香港的電話表示，詢問可否買整組，後來大家幫忙分擔國際郵資，成就一樁美事。

廉政風獅爺是結合金門風獅爺與上古法獸獨角、四蹄特徵設計而成，藉由金門風獅爺「鎮（政）風、避邪」與廌獸「明辨是非」特性，彰顯防貪、反貪。政風處處長陳宗強說，以金門大橋為背景，2尊廉政風獅爺手牽手，意寓金門更緊密相連。