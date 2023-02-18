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陳福海走訪述美國小 允諾導入外部資源協助學校

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海今天到述美國小訪視，逐一視察校內設備與環境。圖／校方提供
金門縣長陳福海今天到述美國小訪視，逐一視察校內設備與環境。圖／校方提供

金門縣長陳福海從上任以來，就陸續走訪各級學校關心學童學習情形以及學校資源整備情況。陳福海今天到述美國小訪視，在校長楊恭墉的陪同下，針對校內設備及校外周邊環境進行討論，陳福海表示，在做出較大舉措的設施工程之前，需做校園整體性的未來規劃，並維持辦校的傳統精神，未來也將請教育處舉辦各校主管交流座談會，連結各校的多方經驗互相分享與學習。

楊恭墉表示，因學校餐廳距離教室有段距離，有些路段甚至露天、無遮蔽物，所以校內急需建設一條風雨廊道。陳福海回應，有關校園內的建設需有整體規劃配置的考量，才能讓建設投資達到效益最大化，以全面地完善校園整體性，期勉學校應多索思考，並導入外部資源協助學校，不管經費來自中央或民間，都可以引導注入以提升學校發展能量。

楊恭墉也提及，學校特色發展羽毛球培訓、大提琴社團、自行車課程、規劃中的水上活動等課程，以讓學生擁有多元體驗及發展空間，並給予學科之外的學習規劃。同時將強化與家長會、校友會、愛心志工隊及社區的連結，連結團體資源共同為社區與學校創造共榮環境，營造一個優質的校園環境使每位孩子能快樂認真的學習、成長與茁壯。

陳福海表示，教育需自小紮根，縣府主管的中小學基礎教育非常重要，學童有紮實的知識背景與能力，成長後才能有更大的發展機會，如在牙牙學語的階段就帶入雙語教學，預期學習效果事半功倍。由此，特別重視幼童的學前教育，在教育政策的推動下，公辦幼兒園已辦兩歲班，讓教學向下紮根再往上延續，促進金門教育的發展更為踏實。

對於校地侷限、校外周邊環境規劃，陳福海說，提供校方走訪友校所聽取的經驗，以地區及學校互惠共好的目標，透過法令規章合法程序讓學校取得發展所需的空間，完善整體校園環境。

陳福海強調，只要是學校所提方案經全面性思考並有其迫切性，縣府定會盡力地給予支持，讓校務發展更為穩健。未來也將請教育處舉辦各校主管交流座談會，連結各校的多方經驗作為借鑑，學習成功的經驗，也避免產生錯誤的決策。

金門縣長陳福海今天到述美國小訪視，在校長楊恭墉的陪同下，逐一視察校內設備及校外周邊環境。圖／校方提供
金門縣長陳福海今天到述美國小訪視，在校長楊恭墉的陪同下，逐一視察校內設備及校外周邊環境。圖／校方提供
金門縣長陳福海今天到述美國小訪視，並視察幼兒園上課情況。圖／校方提供
金門縣長陳福海今天到述美國小訪視，並視察幼兒園上課情況。圖／校方提供

陳福海 金門 餐廳

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