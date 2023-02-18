小三通復航後首次體育交流 金門奪寧波雪地木球賽冠軍

金廈小三通在上月7日試辦復航，兩岸交流逐漸展開，金門體育會木球委員會日昨受邀到大陸浙江寧波參加雪地木球交流賽，勇奪冠軍，再次打響金門木球知名度，且金門隊的球品與文風備受肯定，成功的完成金門城市與金門大學行銷之旅。

此次金門體育會木球委員會受邀參賽，活動在寧波市體育局張霓局長主持下，兩岸參與交流的十多隊順利展開比賽，經過2日角逐金門隊順利贏得冠軍。

據了解，主委李誠智因公務繁忙無法帶隊，委請副主委董燊教授遴選好手李素滿、彭映綺、陳木勇、許績琳、董倫彥等組隊自費參加，參賽表現除球技切磋外，也透過金門的魚尾文化行銷金酒，擴大金門大學的宣傳，廣受各界好評，也間接增加了金門的能見度。

台灣的木球運動創始人翁明輝在1998年把這項運動帶到寧波，受到該市高度重視和支持推廣木球運動，在各方努力下，該市也成功舉辦了國際木球公開賽、甬(寧波簡稱)台木球邀請賽等活動。

國際木球總會代理會長翁啟祥表示，「小小木球-大大世界」木球雖小，對兩岸民間交流互動卻有著「不小」的作用，他們每年會到大陸交流木球運動，通過這項體育運動，不僅可以增進運動員們的感情交流，也讓彼此更加熟悉，特別是對大陸的瞭解更加深刻。

目前寧波已擁有兩大木球基地—中國木球生產基地和中國木球培訓基地，現有專業運動員150人。寧波市台胞台屬聯誼會會長王邦進在致辭時表示，長期以來，寧波市木球協會堅持由易到難，由點到面積極推廣木球事業，這次開展雪地木球交流賽也是在原有的木球事業上進行創新拓展。

參賽的金門球員表示，這是小三通暫停後首次到大陸來比賽，感覺很開心、振奮，感覺大陸的變化很大，很開心能把冠軍寶座抱回家，為金門爭光。