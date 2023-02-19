高雄學童馬路旁拉繩前進惹議 黃捷爭取加設人行道

中央社／ 高雄18日電

網路流傳高雄鳳山文德國小50名學童放學後在馬路旁拉繩徒步前進的照片。高市議員黃捷今天指出，拉繩是保持學生行走秩序，並非自力救濟人行道；市府養工處已會勘，研議佈建人行道。

網路近來流傳一張高雄鳳山文德國小50名學童放學後，在馬路旁齊力拉繩徒步前進照片，遭批評是高雄版「行人地獄」。黃捷今天在臉書發文表示，經要求後，市府養工處已於上午9時許邀集交通局、教育局及警察局共同會勘文德國小，也將持續要求在學校旁佈建人行道，改善學生安全。

黃捷說，經瞭解此照片是安親班老師在校內就以繩子集合學生、引導學生走出校門，即便在人行道上也抓著繩子，目的是保持學生行走秩序，並非媒體所稱「自力救濟的人行道」。

黃捷也提到，目前交通局正研議設置人行道（文中街鳳山浸信會至青年路段），因設置後需取消分向線，也將請轄區警察持續觀察行車速限。同時校方將加強交通安全宣導，提案營建署申請通學道改善；其餘路口交通設施改善由交通局納入評估改善，另也提醒補習班近日分批帶學生通行，加派人力，注意安全。

高雄市政府養工處發布新聞稿指出，經現勘了解，學校周邊已設置通學步道，為增進學童安全，交通局短期將先增設標線型人行道，連結學校通學道路；並搭配取消分向線、設置停車帶（路肩）、速限30等措施。並請警察局不定期派員到場維持行車秩序。另由教育局協助文德國小提出改善計畫，列入通學步道改善工程專案，向營建署申請補助經費。

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